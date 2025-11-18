Investigação do caso dos porcos decapitados em Brusque é concluída pela polícia, que divulga motivação do crime

A Polícia Civil concluiu nesta terça-feira, 18, a investigação do caso dos porcos decapitados em Brusque. O crime aconteceu no final de outubro, no bairro Zantão. Duas propriedades rurais foram invadidas e quatro porcos multilados. Dois animais morreram.

“Objetos pertencentes a essa primeira propriedade foram posteriormente encontrados na segunda área invadida, indicando se tratar do mesmo autor”, divulgou a polícia.

Um homem de 35 anos foi identificado como autor do crime. Segundo a polícia, não há relação com rituais. O crime foi cometido por desavenças entre vizinhos e familiares que residem na mesma região.

O autor foi autuado pela prática do crime de maus-tratos a animais. Assim, foi registrado um Termo Circunstanciado que, conforme à polícia, permanece à disposição da Justiça.

