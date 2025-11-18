Investigação do caso dos porcos decapitados em Brusque é concluída pela polícia, que divulga motivação do crime

Crime aconteceu no Zantão no final de outubro

Investigação do caso dos porcos decapitados em Brusque é concluída pela polícia, que divulga motivação do crime

Crime aconteceu no Zantão no final de outubro

Comente

A Polícia Civil concluiu nesta terça-feira, 18, a investigação do caso dos porcos decapitados em Brusque. O crime aconteceu no final de outubro, no bairro Zantão. Duas propriedades rurais foram invadidas e quatro porcos multilados. Dois animais morreram.

“Objetos pertencentes a essa primeira propriedade foram posteriormente encontrados na segunda área invadida, indicando se tratar do mesmo autor”, divulgou a polícia.

Um homem de 35 anos foi identificado como autor do crime. Segundo a polícia, não há relação com rituais. O crime foi cometido por desavenças entre vizinhos e familiares que residem na mesma região.

O autor foi autuado pela prática do crime de maus-tratos a animais. Assim, foi registrado um Termo Circunstanciado que, conforme à polícia, permanece à disposição da Justiça.

Assista agora mesmo!

Como a caverna de Botuverá foi encontrada na década de 1950:


Siga-nos no Instagram
Entre no canal do Telegram
Siga-nos no Google Notícias
Colabore com o município
Envie sua sugestão de pauta, informação ou denúncia para Redação colabore-municipio
Artigo anterior
Próximo artigo