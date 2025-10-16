Investigado por estupro de vulnerável é preso no seu local de trabalho, em Botuverá

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Polícia de Botuverá, prendeu na tarde desta quarta-feira, 15, um homem investigado por estupro de vulnerável.

O mandado de prisão preventiva foi expedido pela Vara Criminal da Comarca de Brusque. A ação foi realizada nas dependências de uma indústria têxtil localizada no bairro Águas Negras, com apoio de policiais civis da 2ª Delegacia de Polícia da Comarca de Brusque.

O investigado foi localizado em seu ambiente de trabalho e conduzido à unidade policial para os procedimentos legais. Em seguida, foi encaminhado para a unidade prisional, onde aguardará a conclusão das investigações e decisão judicial.

A prisão decorre de pedido do Ministério Público de Santa Catarina (MP-SC) e investigações realizadas pela Polícia Civil no inquérito instaurado para apuração dos fatos, que já se encontra em fase avançada.

A identidade do preso está sendo preservada em respeito à legislação vigente e à proteção das vítimas envolvidas.