Invicto há 10 jogos, Brusque recebe o ABC, que não vence há oito partidas

O Brusque recebe o ABC no Augusto Bauer para partida que começa às 19h30 deste sábado, 10, pela quinta rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Enquanto o quadricolor não perde há 10 jogos, seu adversário não vence há oito, e está sob pressão para se recuperar. As equipes se reencontram pouco mais de um ano após duelo na Copa do Brasil, que terminou com o time brusquense classificado nos pênaltis.

O volante Alex Paulino está suspenso após ter recebido cartão vermelho direto contra o Náutico neste domingo, 4. Como tem dois cartões amarelos acumulados, seguirá pendurado após cumprir a suspensão. Para a partida contra o ABC, estão pendurados o atacante Diego Mathias e o técnico Filipe Gouveia.

As atividades do Brusque no Olaria nesta quinta-feira, 8, teve Robinho como a principal novidade. O veterano meia de 37 voltou a treinar com o elenco do Brusque após lesão.

Ele esteve fora das últimas três partidas, por conta de uma lesão de grau 1 no reto femoral, músculo na parte dianteira da coxa. Lesões de grau 1 têm algumas fibras musculares com edema e desconforto, com pouca ou nenhuma perda de força ou limitação de movimentos.

Poupado da partida contra o Náutico em Recife, Biel pode voltar à titularidade neste sábado. Uma possível escalação tem Matheus Nogueira; Mateus Pivô, Éverton Alemão, Jhan Pool Torres, Alex Ruan; Jean Mangabeira, Biel; Paulinho Moccelin (Diego Mathias), Thomaz, Guilherme Pira; Álvaro (Pollero).

O Brusque não perde há 10 partidas, desde 12 de fevereiro, quando foi derrotado por 1 a 0 para o Santa Catarina em Rio do Sul. Não sofre gols há cinco jogos, desde a vitória por 2 a 1 sobre o Olaria, em 6 de março, pela Copa do Brasil. Como mandante, são oito jogos sem derrota, desde que a Chapecoense aplicou 2 a 1 no Augusto Bauer, em 22 de janeiro.

A rodada começa com o quadricolor na sexta posição da Série C, com a vantagem de se manter no G-8 mesmo se empatar a partida deste sábado.

ABC

O ABC não vence há seis partidas. O último triunfo foi por 1 a 0, sobre o Laguna, em 16 de março, pela semifinal do Campeonato Potiguar. Foi a única vitória até aqui nos oito jogos sob o comando do técnico Evaristo Piza.

Na Série C, a equipe começou acumulando empates com São Bernardo, CSA e Botafogo-PB, até perder em Natal para o Ituano, por 3 a 2, no jogo mais recente. O ABC abre a rodada na 17ª colocação.

Após a derrota para o Ituano, Evaristo Piza citou a possibilidade de iniciar com dois centroavantes diante do Brusque, mas a decisão final será tomada ainda na semana. Mudanças são cogitadas tendo em vista o quadricolor e o gramado sintético do Augusto Bauer.

“Tirei um pouco de informações dos adversários que enfrentaram o Brusque lá. Tiveram dificuldade de fazer um jogo de apoio, com a bola no chão. Ficou um jogo muito aéreo, de muita disputa, de primeira e segunda bola. Então vamos pensar como vai ser a semana e qual estratégia será a melhor para tomarmos”, explicou o treinador neste sábado, 3.

Uma provável escalação tem Felipe Garcia; Lucas Mota, Bruno Bispo, Octávio, Lucas Sampaio; Wellington Reis, Carlos Eduardo (Jonatha Carlos), Adeílson, Bruno Leite; Wallyson e Danilo Alves (Orlando Júnior).

Não há desfalques por suspensão. O zagueiro Bruno Bispo e o lateral-esquerdo Lucas Sampaio estão pendurados. Um novo desfalque por lesão deverá ser o zagueiro Windson, substituído por Octávio durante o jogo contra o Ituano após sentir dores musculares.

O ABC tem dois jogadores que já atuaram no Brusque: os meias Anderson Rosa (2024) e Jonatha Carlos (2021-22).

Retrospecto

Brusque e ABC se enfrentaram em um único jogo oficial, em 12 de março de 2024. A partida, válida pela segunda fase da Copa do Brasil, foi realizada no Frasqueirão, em Natal. O quadricolor venceu por 5 a 4 nos pênaltis, após empate em 1 a 1 no tempo normal. Matheus Nogueira defendeu duas cobranças.

Antes, Wallyson abriu o placar para os donos da casa no primeiro tempo, e Alex Ruan deixou tudo igual nos minutos finais, com um golaço de voleio.

Arbitragem

O trio é do Rio Grande do Sul. Lucas Guimarães Rechatiko Horn apita a partida, auxiliado por Lúcio Beiersdorf Flor e Leison Peng Martins. Dioneglei da Silva Vianna (SC) é o quarto árbitro.

Brusque x ABC em tempo real

