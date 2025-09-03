“Invocação do Mal 4” chega aos cinemas de Brusque; confira as sessões
Há sessões dubladas e legendadas
A partir desta quinta-feira, 4, o filme Invocação do Mal 4: O Último Ritual chega aos cinemas de Brusque. Há sessões dubladas e legendadas.
“Invocação do Mal 4: O Último Ritual” encerra a saga de terror que começou em 2013, criada por James Wan.
A trama segue inspirada nos relatos sobrenaturais investigados pelo casal norte-americano de paranormais Ed e Lorraine Warren, papéis de Patrick Wilson e Vera Farmiga. No novo capítulo, os dois se deparam com um caso ainda mais assustador, lidando com entidades enigmáticas que colocam em xeque toda a experiência acumulada ao longo dos anos.
Forçados a enfrentar seus maiores temores, os Warren arriscam a própria vida em um confronto decisivo contra forças malignas.
Além dos sustos, a narrativa também destaca a relação do casal, evidenciando sua resiliência emocional diante das ameaças sobrenaturais.
CINE GRACHER 1
A HORA DO MAL
Dublado / 15h
O RETORNO
Dublado / 18h e 20h30
Legendado / 20h30 (somente nos dias 4, 7 e 10/09)
CINE GRACHER 2
SUPER WINGS EM VELOCIDADE MÁXIMA
Dublado / 15h
CAÇADORES DO FIM DO MUNDO
Dublado / 18h
QUARTETO FANTÁSTICO: PRIMEIROS PASSOS
Dublado / 20h30
CINE GRACHER 3
OS CARAS MALVADOS 2
Dublado / 15h30
LADRÕES
Dublado / 18h15
ROSÁRIO
Dublado / 20h30
Legendado / 20h30 (somente no dia 7/9)
CINE GRACHER HAVAN 1
SUPER WINGS EM VELOCIDADE MÁXIMA
Dublado / 14h30
INVOCAÇÃO DO MAL 4: O ÚLTIMO RITUAL
Dublado / 17h e 20h30
Legendado / 17h (somente nos dias 5 e 9/9) e 20h30 (somente nos dias 4, 7 e 10/9)
CINE GRACHER HAVAN 2
INVOCAÇÃO DO MAL 4: O ÚLTIMO RITUAL
Dublado / 15h30
SUPER WINGS EM VELOCIDADE MÁXIMA
Dublado / 19h
FAÇA ELA VOLTAR
Dublado / 21h
CINE GRACHER HAVAN 3
OS CARAS MALVADOS 2
Dublado / 15h30 e 18h
UMA MULHER SEM FILTROS
Dublado / 16h
OS ROSES: ATÉ QUE A MORTE OS SEPARE
Dublado / 21h
Legendado / 21h (somente nos dias 4, 7 e 10/9)
