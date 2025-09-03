“Invocação do Mal 4” chega aos cinemas de Brusque; confira as sessões

Há sessões dubladas e legendadas

“Invocação do Mal 4” chega aos cinemas de Brusque; confira as sessões

Há sessões dubladas e legendadas

Comente

A partir desta quinta-feira, 4, o filme Invocação do Mal 4: O Último Ritual chega aos cinemas de Brusque. Há sessões dubladas e legendadas.

“Invocação do Mal 4: O Último Ritual” encerra a saga de terror que começou em 2013, criada por James Wan.

A trama segue inspirada nos relatos sobrenaturais investigados pelo casal norte-americano de paranormais Ed e Lorraine Warren, papéis de Patrick Wilson e Vera Farmiga. No novo capítulo, os dois se deparam com um caso ainda mais assustador, lidando com entidades enigmáticas que colocam em xeque toda a experiência acumulada ao longo dos anos.

Forçados a enfrentar seus maiores temores, os Warren arriscam a própria vida em um confronto decisivo contra forças malignas.

Além dos sustos, a narrativa também destaca a relação do casal, evidenciando sua resiliência emocional diante das ameaças sobrenaturais.

Confira o trailer de Invocação do Mal 4:

CINE GRACHER 1

A HORA DO MAL
Dublado / 15h

O RETORNO
Dublado / 18h e 20h30

Legendado / 20h30 (somente nos dias 4, 7 e 10/09)

CINE GRACHER 2

SUPER WINGS EM VELOCIDADE MÁXIMA
Dublado / 15h

CAÇADORES DO FIM DO MUNDO
Dublado / 18h

QUARTETO FANTÁSTICO: PRIMEIROS PASSOS
Dublado / 20h30

CINE GRACHER 3

OS CARAS MALVADOS 2
Dublado / 15h30

LADRÕES
Dublado / 18h15

ROSÁRIO
Dublado / 20h30

Legendado / 20h30 (somente no dia 7/9)

CINE GRACHER HAVAN 1

SUPER WINGS EM VELOCIDADE MÁXIMA
Dublado / 14h30

INVOCAÇÃO DO MAL 4: O ÚLTIMO RITUAL
Dublado / 17h e 20h30

Legendado / 17h (somente nos dias 5 e 9/9) e 20h30 (somente nos dias 4, 7 e 10/9)

CINE GRACHER HAVAN 2 

INVOCAÇÃO DO MAL 4: O ÚLTIMO RITUAL
Dublado / 15h30

SUPER WINGS EM VELOCIDADE MÁXIMA
Dublado / 19h

FAÇA ELA VOLTAR
Dublado / 21h

CINE GRACHER HAVAN 3 

OS CARAS MALVADOS 2
Dublado / 15h30 e 18h

UMA MULHER SEM FILTROS
Dublado / 16h

OS ROSES: ATÉ QUE A MORTE OS SEPARE
Dublado / 21h

Legendado / 21h (somente nos dias 4, 7 e 10/9)

Assista agora mesmo!

Como surgiu e o que restou da primeira usina elétrica da região, criada em 1913 em Guabiruba:


Siga-nos no Instagram
Entre no canal do Telegram
Siga-nos no Google Notícias
Colabore com o município
Envie sua sugestão de pauta, informação ou denúncia para Redação colabore-municipio
Artigo anterior
Próximo artigo