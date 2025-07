Irmã atualiza estado de saúde de adolescente atropelado por moto no Centro II, em Brusque

Bárbara Vorgerau, irmã do adolescente de 12 anos que foi atropelado por uma moto no bairro Centro II, em Brusque, entrou em contato com o jornal O Município para atualizar o estado de saúde do irmão. O acidente aconteceu na tarde de quinta-feira, 17.

Ela conta que o irmão está internado no Hospital Azambuja, fraturou a perna direita em dois pontos e terá que passar por cirurgia. No momento do acidente, a mãe do jovem estava com ele.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência. Imagens de câmera de segurança mostram que o adolescente e a mãe pararam em frente à faixa de pedestres, no lado direito da via, e atravessaram as duas primeiras faixas após os carros pararem.

Uma motocicleta, porém, que vinha no sentido Centro, não percebeu os pedestres e acabou atingindo o adolescente. O motociclista também caiu por conta do acidente.

