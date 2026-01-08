Irmão atualiza estado de saúde de adolescente atropelado em Guabiruba

Um dos adolescentes atropelados por uma Fiat Strada em Guabiruba na tarde de terça-feira, 6, permanece entubado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Santo Antônio, em Blumenau. A informação foi atualizada pelo irmão do jovem ao jornal O Município.

Segundo o relato, o adolescente de 14 anos apresentou melhora no quadro clínico, mas continua entubado. Ele havia sido transferido para o hospital na quarta-feira, 7. O irmão afirma que apenas o amigo dele, também de 14 anos e que também foi atropelado, já foi retirado da intubação.

O acidente

Os dois adolescentes sofreram traumatismo craniano grave. Um deles estava consciente, porém desorientado, e apresentava ferimentos graves no crânio, além de lesões na perna direita e no tórax.

Ele recebeu atendimento do Corpo de Bombeiros e do Samu e foi encaminhado ao Hospital Azambuja. Posteriormente, foi transferido para o Hospital Santo Antônio, em Blumenau.

O outro adolescente também apresentava ferimentos graves na região da cabeça, além de lesões nas pernas. Ele recebeu atendimento inicial do Corpo de Bombeiros e foi levado ao Hospital Santo Antônio pelo helicóptero Arcanjo.

A Fiat Strada era conduzida por um idoso de 73 anos. Além dele, estava no veículo uma passageira de 75 anos, que apresentava sintomas de hipotensão. Nenhum dos dois se feriu.

