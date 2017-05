Irmãos são presos após cometerem três crimes durante o dia

Os irmãos Flávio Luiz de Souza Noronha, 32 anos, e Cleison Felipe de Souza Noronha, 20, foram presos na tarde desta segunda-feira, 29, após praticarem três crimes durante o dia. Pela manhã, os dois abordaram uma mulher com um facão em mãos, próximo à padaria Sodepan, no Limoeiro, e roubaram a bicicleta em que ela estava.

Por volta das 15h, os dois foram a uma loja da rodovia Antônio Heil, também no Limoeiro, e enquanto um aguardava na porta, o outro entrou no estabelecimento. A funcionária, ao perceber que ele cometeria o assalto, pois estava com o facão, pegou o celular e simulou estar filmando a ação. Com isso, o que aguardava na porta chamou o irmão e ambos fugiram.

Imediatamente, a mulher chamou a Polícia Militar, que enviou o Pelotão de Patrulhamento Tático (PPT). Algumas testemunhas apontaram a residência onde moram os irmãos e no local os policiais encontraram apenas Flávio.

Como Cleison havia fugido para um matagal, os moradores ficaram atentos e no fim da tarde, quando ele saiu, já na rua Mineral, passou em frente a um bar e furtou a bicicleta de um idoso. Algumas pessoas que viram o acusado circulando pelo local avisaram os policiais, que foram até o local indicado e conseguiram prendê-lo também.

Durante a tentativa de fuga, Cleison ainda caiu com a bicicleta e sofreu lesões na cabeça. O Corpo de Bombeiros foi acionado e realizou curativos. Ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, onde já estava o irmão. Na delegacia, Cleison e Flávio começaram a gritar com os policiais. Cleison tentou depredar os bancos e Flávio se batia na cela.

As vítimas dos crimes estiveram na delegacia e reconheceram os dois como sendo os criminosos. Os moradores relataram para a PM que os irmãos, que são natural de São Paulo e já possuem passagem pela polícia, vinham cometendo alguns delitos na região, além de serem usuários de drogas.