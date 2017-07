Irregulares no Brasileirão, Vasco e Atlético-MG duelam na rodada

Após 15 rodadas do Brasileirão, Atlético-MG e Vasco ainda não se encontraram na competição. O Galo vem de uma derrota inexplicável em casa, contra o Bahia, por 2 a 0, enquanto o Vasco foi a redenção do São Paulo, que não vencia há 40 jogos e triunfou justo contra o time da cruz de Malta. Neste domingo, as duas equipes buscam um novo horizonte e uma melhor projeção no fim do turno do campeonato. O duelo será no Independência, a partir das 19h.

Em Minas, paira a dúvida. O técnico Roger Machado foi demitido do Galo e, pelo menos até o fim da tarde de ontem, não havia informações sobre nova contratação. Com isso, ficou praticamente impossível descobrir qual time vai a campo contra o Vasco, mas é certo que a escalação que perdeu para o Bahia não deve se repetir. No Vasco, Andrés Rios deve ser o titular do ataque. Isso porque Fabuloso está fora de combate, recuperando de lesão, e Thalles está suspenso.

Fluminense x Corinthians

Após dois empates consecutivos, o Timão, que já vê seus adversários crescerem para tomar a liderança, vai com toda força enfrentar o Fluminense no Rio de Janeiro. Contudo, o Flu visa cravar bandeira no G-6 e não deve facilitar a vida do time paulista no Maracanã. Enquanto o zagueiro Pablo, do alvinegro, não deve enfrentar o tricolor por problema na coxa, o time da casa pode contar com o retorno do artilheiro Henrique Dourado. Jadson também está de fora de jogos do Corinthians por pelo menos 30 dias.

Flamengo x Coritiba

Sem vencer há três partidas, o Flamengo terá chance de ouro neste fim de semana contra o frágil Coritiba, que vem de duas derrotas consecutivas no campeonato. A partir de amanhã, às 19h, as equipes se enfrentam no estádio Luso-Brasileiro. Nos últimos seis pontos disputados na chamada ‘Ilha do Urubu’, o rubro-negro somou apenas um, e quer mudar essa situação na partida contra o Coxa. O Coritiba anunciou ontem a contratação do técnico Marcelo Oliveira.

Sport x Palmeiras

O Palmeiras tem mais um grande desafio fora de casa. O time encara o Sport, uma das surpresas do campeonato até aqui. A partida será na Arena Pernambuco, domingo, a partir das 16h. O artilheiro Willian Bigode está de fora da partida e não seguiu para Recife, já que sentiu fisgada na coxa esquerda durante o primeiro tempo da partida contra o Flamengo.