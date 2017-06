Tutora: Isadora Cristina Carturano

Idade: 21 anos

Profissão: Auxiliar administrativo

Bairro: São Luiz, Brusque

Pets: Nina, 8 anos, e Lilica, 2 anos

Raça: Yorkshire

Nina e Lilica são os amores da sua tutora Isadora. Além de lindas, as cachorrinhas são muito amadas e ótimas companheiras. Cada uma delas tem uma característica bem peculiar. A Lilica adora cenouras – segundo a dona, ela come mais do que os coelhos. Já Nina ama andar de carro – basta a porta do veículo estar aberta para ela logo entrar. Muito amor para vocês!