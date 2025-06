Isenção no Imposto de Renda até R$ 5 mil deve reduzir pela metade número de declarações em Brusque

O Congresso analisa a proposta do governo federal para isentar do Imposto de Renda quem ganha até R$ 5 mil. A proposta deve reduzir pela metade o número de declarações do IR em Brusque, que em 2025 passou de 45 mil.

A análise é de Charleston Araújo, chefe da Receita em Brusque. Caso a proposta seja implementada, o município romperia uma série de crescimento anual no número de declarações e registraria queda abrupta, pois haveria um aumento da faixa de pessoas isentas do pagamento do IR.

“Eu acredito que, caso a isenção chegue a um limite de R$ 60 mil anuais, que seria equivalente a um salário de R$ 5 mil por mês, as declarações iriam cair pela metade”, comenta.

O Congresso recebeu a proposta do governo federal no dia 18 de março. De acordo com a Agência Senado, o objetivo do poder Executivo é, também, cobrar um valor reduzido de impostos para quem ganha até R$ 7 mil mensais.

Desta forma, para compensar o que não seria arrecadado, o governo propõe um piso na cobrança de quem recebe um salário superior a R$ 50 mil por mês. A expectativa do governo federal é que a mudança passe a valer em 2026.

“No Senado, daremos a devida atenção a esta matéria, analisando-a com zelo e responsabilidade, sempre em busca de mais justiça social e de um Brasil mais próspero para todos”, disse o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), em nota divulgada em site institucional.

Em abril, durante painel de abertura do evento “CNN Talks, especial CNN Money: pulso econômico, as novas regras do jogo”, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que os mais ricos vão compensar a isenção do IR.

“Escolhemos 141 mil brasileiros com mais de R$ 1 milhão de renda por ano que, por uma série de brechas, não pagam impostos. Do nosso ponto de vista, chegamos a um desenho muito satisfatório”, disse.

A declaração foi feita ao lado do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB). O parlamentar afirmou no evento que o projeto é prioridade da Câmara. O texto precisa passar pelo Congresso ainda neste ano para passar a valer em 2026, que é o desejo do governo federal.

