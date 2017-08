Istituto di Moda Burgo Brasil está com matrículas abertas para cursos profissionalizantes

Estão abertas, para o segundo semestre de 2017, as inscrições dos cursos de especialização oferecidos pelo Istituto di Moda Burgo (IMB) Brasil, considerada uma das mais tradicionais e conceituadas escolas de moda da Europa.

A única filial do IMB no Brasil, sediada em Brusque, disponibiliza 47 cursos de especialização, em áreas como estilismo, modelagem, alfaiataria italiana e design de moda – cobrindo especializações que vão desde moda praia, fitness até acessórios, joias, calçados e corseteria.

Todos os cursos do IMB oferecem certificação internacional, e alguns permitem inclusive que o aluno o conclua em Milão, na sede matriz da escola. São cursos de 90 até 1.120 horas, tanto para profissionais que já têm alguma formação ou experiência na área da moda, quanto para quem deseja iniciar no ramo.

“Queremos cada vez mais formar talentos e profissionais com qualificação para o mercado de trabalho, para seguirem em uma área tão dinâmica e exigente como a da moda”, diz a diretora do IMB Brasil, a estilista Daniela Colzani.

Inscrição

Interessados podem entrar em contato com o IMB Brasil pelos telefones (47) 3717-0371 ou (47) 9721-8080, ou e-mail: contato@istitutoburgobrasil.com.br. O IMB Brasil fica na rua Alexandre Gevaerd, n° 45, sala 202, Edifício Innovare, centro de Brusque. Mais informações: www.istitutoburgobrasil.com.br.

Saiba mais

Com sede em Milão, na Itália, o Istituto di Moda Burgo – IMB é uma das mais tradicionais e conceituadas escolas de moda da Europa, com mais de 50 anos de história.

Seu fundador, Fernando Burgo, trabalhou a fim de criar um conteúdo metodológico, atendendo ao intenso desenvolvimento do setor. Liderando uma equipe de renomados profissionais, Burgo foi responsável pela concepção de suportes didáticos exclusivos e avançados, com base em extensa pesquisa, assegurando o ingresso de várias gerações de designers no sistema produtivo com diferenciada qualidade.

Ampliando sua presença global, o Istituto inaugurou em 2015 a primeira filial Brasil. O processo de implantação da escola foi coordenado pela premiada estilista Daniela Colzani, que realizou especialização na própria escola e, posteriormente, tornou-se consultora do IMB.