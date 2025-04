A primeira parte da temporada do Itabaiana só não foi perfeita por causa de 22 de março de 2025, quando perdeu, em casa, o jogo de ida da final do Campeonato Sergipano. Foi a única derrota do Tremendão no ano até aqui, decisiva para que o troféu ficasse com o Confiança.

O Itabaiana disputou 14 jogos no ano, todos pelo estadual. Foram sete vitórias, seis empates e uma derrota, com 24 gols marcados e 11 sofridos.

No comando técnico, continua o técnico Roberto Cavalo, que conquistou o acesso à Série C com o clube. Daquela campanha histórica, há alguns remanescentes: os goleiros Jefferson e William, os laterais Kauan Santos e Chiquinho Alagoano; os volantes Bruno Sena e Gabriel Henrique; o meia Tarcísio, e os atacantes João Vítor e Leilson.

Destaques



Wendel: meia, marcou seis gols em 14 jogos no estadual.



Leilson: peça importante no acesso em 2024, permanece em 2025. Marcou um gol na campanha do estadual.



Jackson: chegou em fevereiro, vindo do Guarany de Bagé-RS. Em oito jogos pelo Itabaiana, marcou quatro gols.

Chegaram: Valdeci (meia – Linense-SP), Alexis Fernández (lateral-direito – Linense-SP), Elimar Silvestre (atacante – América-SE), Gustavo Fagundes (zagueiro – Rio Claro-SP), Robinho (atacante – ABC) e João Cabral (atacante – CSE-AL)

Saíram: Breno (lateral-direito – Inter de Limeira-SP), Romarinho (atacante – Floresta), Santiago Sandoval (zagueiro – sem clube) e Gabriel Miranda (volante – sem clube)



Associação Olímpica de Itabaiana

Itabaiana (SE)

Fundação: 10 de julho de 1938

Estádio: Etelvino Mendonça (estadual) – 10.000 lugares

Presidente: Wilson Mendonça

Técnico: Roberto Cavalo

Material esportivo: Robrac

Principais títulos: 11 estaduais (1969, 1973, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1997, 2005, 2012 e 2023)

Vs. Brusque: nunca se enfrentaram

Copa do Brasil: não disputa em 2025

Copa do Nordeste: não disputa em 2025

Sergipano: 2º (perdeu a final para o Confiança)

Ex-Brusque: Leilson

Escolha um time

Página inicial do guia

Foto: Itabaiana retorna à Série C após 20 anos | Foto: Mateus Mendonça/AO Itabaiana

Fotos destaques: Mateus Mendonça/AO Itabaiana

Assista agora mesmo!

Kai-Fáh: Luciano Hang foi dono de bar em Brusque, onde conheceu sua esposa: