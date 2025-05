Itajaí decreta situação de emergência em saúde pública; entenda

A Prefeitura de Itajaí decretou estado de emergência na área da saúde em razão do crescimento significativo dos casos de doenças respiratórias, especialmente da Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG). A medida, publicada na segunda-feira, 5, permite a contratação de profissionais e a aquisição emergencial de materiais e serviços, como a utilização de leitos na rede privada.

Em março de 2025, o município registrou 125 casos de doenças respiratórias. No entanto, conforme atualização feita em 29 de abril, esse número subiu para 583, representando um aumento expressivo na demanda por atendimento.

O Centro Integrado de Saúde (CIS) já vem atuando com reforço na estrutura, com mais leitos e ampliação da equipe para atender a população. De acordo com a secretária municipal de Saúde, Mylene Lavado, o plano de ação para o enfrentamento de síndromes respiratórias já está em execução, tanto no CIS quanto no Hospital Pequeno Anjo.

Na segunda-feira, 5, a UTI do Hospital Pequeno Anjo — referência em atendimento infantil na região e único com UTI pediátrica — operava com 85% de ocupação, restando apenas três vagas disponíveis. Já no Hospital Marieta Konder Bornhausen, que atende adultos, a taxa de ocupação dos leitos de UTI chegou a 100%, incluindo também a UTI neonatal.

Até a publicação, a campanha de vacinação contra a gripe em Itajaí contabilizou a aplicação de 12.450 doses em idosos, crianças e gestantes — o que representa 19,54% da população prioritária, cuja meta de cobertura vacinal é de 90%. No total, já foram aplicadas 20.231 doses no município.

Novos leitos para atendimento infantil

Também nesta segunda, a prefeitura anunciou a ampliação da estrutura da ala pediátrica do CIS, com a chegada de sete novos leitos e oito poltronas clínicas. A unidade, que contava com nove leitos e uma poltrona, agora dispõe de 14 leitos — divididos entre clínicos e respiratórios — e nove poltronas, voltadas para administração de medicamentos.

Além da expansão física, a equipe médica foi reforçada com a inclusão de mais profissionais de enfermagem e um pediatra em plantão 24 horas, exclusivamente para atender casos de SRAG.

*Com informações de NSC Total

