Nível do Itajaí-Mirim segue baixando; aulas das redes municipal e estadual são canceladas

Nas últimas horas, o rio Itajaí-Mirim baixou de nível, saindo dos 7,86 metros registrados às 14h27 para 6,50 metros às 20h37. Mesmo diante dessa melhora, a Defesa Civil de Brusque pede que a população fique atenta, já que a chuva persiste.

Outro fator de alerta é que a chuva se intensificou nos municípios de Vidal Ramos e Botuverá. Em Vidal Ramos às 19h30 o rio estava com 2,97 metros, segundo o Ceops da Furb, considerando normal, já às 20h o rio passou para 3,08 metros, já considerado estado de atenção.

Aulas canceladas

A Prefeitura de Brusque decidiu cancelar as aulas na rede municipal de ensino nesta terça-feira, 6, por motivo de segurança dos alunos.

Na rede estadual, as aulas também foram suspensas em Brusque, nos três períodos. Na Apae, as aulas estão suspensas no período da manhã.

O transporte universitário para a Univali, em Itajaí e Balneário Camboriú, e Furb, em Blumenau, também está suspenso.

O Senai também não terá aulas de manhã. Quanto aos demais períodos, a direção avaliará nesta terça-feira.