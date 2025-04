O Ituano teve um 2024 desastroso, com rebaixamentos no Campeonato Paulista e no Brasileiro Série B. No que deveria ser o início da retomada, com o acesso à elite estadual nos primeiros meses do ano, o Galo de Itu teve novo revés: foi eliminado nas semifinais pelo Capivariano com duas derrotas e permanecerá na Série A-2 em 2026.

Resta o Brasileiro Série C para salvar 2025 e recuperar parte do prejuízo. O Ituano já foi campeão da competição em 2003, quando não havia a Série D, e mais recentemente, em 2021. E para voltar a uma glória semelhante, o time deverá ter diversas mudanças, conforme relata Mazola Júnior, o segundo técnico do clube no ano.

Cinco dos sete reforços vêm do campeão e do vice-campeão da Série A-2 do Paulista: Capivariano e Primavera, respectivamente. Um deles é Vinícius Popó, artilheiro da competição.

As mudanças também terão que ser feitas nos resultados longe do Novelli Júnior. Na Série A-2 do Paulista, o Ituano teve uma única vitória fora de casa, além de cinco empates e três derrotas.

Destaques



Neto Berola: aos 37 anos, foi artilheiro do Ituano na Série A-2 do Paulista, com nove gols em 18 jogos.



Jefferson Paulino: desde 2022 no Ituano, fez questão de permanecer após os rebaixamentos do ano passado. Soma mais de 130 jogos pelo clube.



Dal Pian: pode atuar como lateral, meia ou ponta pelo lado esquerdo. Tem dois gols e duas assistências na temporada.

Chegaram: Ramon (meia – Inter de Limeira-SP), Osman (atacante – Inter de Limeira-SP), Thiaguinho (lateral-esquerdo – Primavera-SP), Léo Passos (atacante – Primavera-SP), Bruno Silva (volante – Capivariano-SP), Thiago Moraes (meia – Capivariano-SP) e Vinícius Popó (atacante – Capivariano-SP)

Saíram: Yann Rolim (meia – sem clube) e Zé Eduardo (atacante – sem clube)



Ituano Futebol Clube

Itu (SP)

Fundação: 24 de maio de 1947

Estádio: Novelli Júnior (municipal) – 17.399 lugares

Presidente: João Paulo Ruiz

Técnico: Mazola Júnior

Material esportivo: Alluri

Principais títulos: 2 Brasileiro Série C (2003 e 2021) e 2 estaduais (2002 e 2014)

Vs. Brusque: 10J, 4V, 2E, 4D, 12GP, 12GC

Copa do Brasil: não disputa em 2025

Paulista Série A-2: 3º (eliminado nas semifinais pelo Capivariano)

Ex-Brusque: Jefferson Paulino, Bruno Alves, Osman e Thiago Moraes*

*passou pelo Brusque na Série C 2023 mais conhecido como Thiaguinho

Foto: Aos 19 anos, Erik (esq.) é zagueiro titular do Ituano | Miguel Schincariol/Ituano FC

