O confronto Ituano x Brusque começa às 16h deste sábado, 12, no estádio Novelli Júnior, em Itu (SP). É um jogo válido pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro Série C.



A partida tem transmissão pelo canal Nosso Futebol+ 3.

Os canais Nosso Futebol são acessíveis pela Claro TV nos canais 567 HD, 217, 218 e 219 SD e 717, 718 e 719 HD. É possível assistir também plataforma Claro TV+

Pela Sky, os canais são 202 SD e 602 HD, além dos 220, 221 e 222 SD e 620, 621 e 622 HD. É possível assistir também plataforma Sky+;

O canal Nosso Futebol costuma estar incluso em alguns pacotes de TV por assinatura. Os canais +, +2 e +3 são acessíveis por meio de pacote adicional.

Ituano x Brusque em tempo real

Acompanhe Ituano x Brusque, pelo Brasileiro Série C, com a descrição dos lances em tempo real em omunicipio.com.br. O pré-jogo começa às 15h30.

Retrospecto

10 jogos oficiais

4 vitórias do Brusque

2 empates

4 vitórias do Ituano

12 gols do Brusque

12 gols do Ituano

Assista agora mesmo!

Queda do avião em Guabiruba: testemunhas relembram acidente de 1995 e visitam destroços da aeronave: