“Já arranquei a cabeça de pessoas”: homem é detido após ameaçar policiais em Itajaí

Um homem foi preso na manhã de domingo, 17, depois de desacatar policiais em Itajaí. O fato ocorreu em um estabelecimento localizado no bairro Cordeiros. O suspeito chamou os policias de nojentos e teria dito que já havia arrancado a cabeça de muitas pessoas.

No local, os policiais foram acionados para uma ocorrência de perturbação. Os agentes orientaram uma mulher responsável pelo estabelecimento a desligar o aparelho de som, em razão da denúncia.

Durante o atendimento, um homem de 34 anos aproximou-se dos policiais e passou a afrontar e desacatar os policiais com ofensas como: “vocês são uns nojentos”, “vocês não prestam”, “já matei muita gente, já arranquei a cabeça de pessoas, vocês vão ver”, “vocês não valem nada. Além disso, ele resistiu à abordagem, motivo pelo qual recebeu voz de prisão.

Conforme a Polícia Militar, o homem ainda fez diversas ameaças e ofensas, sendo necessário o uso de algemas para garantir a segurança da equipe. Um termo circunstanciado foi emitido, entretanto o suspeito recusou-se a assinar o compromisso de comparecimento ao Juizado Especial Criminal.

O homem possui antecedentes criminais por roubo e tráfico de drogas. Ele foi conduzido à Central de Plantão Policial.

Leia também:

1. Avião de pequeno porte cai na Serra de Santa Catarina e deixa uma pessoa morta

2. VÍDEO – Grave acidente entre carros deixa seis pessoas feridas na BR-470, em Indaial

3. Inquilino suspeito de matar proprietário de imóvel em Itajaí é preso

4. Carro perde pneu e despenca de ribanceira com duas pessoas no rio Itajaí-Mirim em Botuverá

5. Identificada mulher que morreu após ser atropelada na Antônio Heil, em Brusque

Assista agora mesmo!

Primeiros motoristas de Botuverá lembram quando veículos chegaram à cidade nos anos 50:

