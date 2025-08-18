“Já arranquei a cabeça de pessoas”: homem é detido após ameaçar policiais em Itajaí
Suspeito ainda chamou policiais militares de nojentos
Um homem foi preso na manhã de domingo, 17, depois de desacatar policiais em Itajaí. O fato ocorreu em um estabelecimento localizado no bairro Cordeiros. O suspeito chamou os policias de nojentos e teria dito que já havia arrancado a cabeça de muitas pessoas.
No local, os policiais foram acionados para uma ocorrência de perturbação. Os agentes orientaram uma mulher responsável pelo estabelecimento a desligar o aparelho de som, em razão da denúncia.
Durante o atendimento, um homem de 34 anos aproximou-se dos policiais e passou a afrontar e desacatar os policiais com ofensas como: “vocês são uns nojentos”, “vocês não prestam”, “já matei muita gente, já arranquei a cabeça de pessoas, vocês vão ver”, “vocês não valem nada. Além disso, ele resistiu à abordagem, motivo pelo qual recebeu voz de prisão.
Conforme a Polícia Militar, o homem ainda fez diversas ameaças e ofensas, sendo necessário o uso de algemas para garantir a segurança da equipe. Um termo circunstanciado foi emitido, entretanto o suspeito recusou-se a assinar o compromisso de comparecimento ao Juizado Especial Criminal.
O homem possui antecedentes criminais por roubo e tráfico de drogas. Ele foi conduzido à Central de Plantão Policial.
