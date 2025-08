Já classificado, Barateiro joga fora de casa a última rodada da primeira fase da LFF

Já classificado na quarta posição, o Barateiro Havan Futsal encerra a participação na primeira fase da Liga Feminina de Futsal (LFF) neste sábado, 9, às 18h, contra a lanterna Malgi, em Pelotas (RS).

Resta ao time brusquense conhecer seu adversário nas quartas de final. Resenhas-GO, São José-SP, Unidep/Pato Branco-PR brigam pela quinta posição. Todas as partidas da rodada serão disputadas no mesmo dia e horário.

É uma semana mais tranquila de trabalho, até porque nossa posição na liga não muda. Mas claro que vamos nos preparar, um jogo difícil, com a Malgi jogando em casa. Esperamos sim fazer uma boa semana de treinamento, com alguns ajustes, tentando finalizar a primeira fase com uma vitória fora de casa”, destaca o técnico Esquerda.

Por estar entre os quatro primeiros colocados, o Barateiro vai jogar em casa a partida de volta das quartas de final.

