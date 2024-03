O fim do calor, um tema recorrente nas conversas dos moradores de Brusque e das cidades vizinhas do Vale do Itajaí, agora começa a se desenhar no horizonte.

A contagem regressiva para a despedida do abafamento sufocante de março já está em curso, antecipando a chegada de dias mais amenos e um clima que harmoniza com as características do outono.

Se as projeções meteorológicas se confirmarem, o verão climático deve se despedir na próxima quinta-feira, 21, alinhando-se assim com o término do verão astronômico, conforme marcado no calendário.

Portanto, espera-se que, a partir desta data, a região de Brusque comece a vivenciar um cenário tipicamente outonal, marcando, de fato, o fim do atual episódio de calor.

O especialista em meteorologia da Climaterra, Ronaldo Coutinho, concedeu uma entrevista especial à nossa coluna.

Na oportunidade, ele detalhou a síntese meteorológica apresentada anteriormente.

O boletim completo, que inclui informações abrangentes e dados complementares sobre a previsão do tempo, pode ser consultado na sequência.

Calor segue

*Boletim: Climaterra >>

A previsão do tempo para os próximos dias em Brusque e todo o Vale do Itajaí, indica uma persistência de condições climáticas semelhantes.

Na prática, isso significa que entre este sábado até a próxima quinta-feira, espera-se um calor intenso, acompanhado então por uma sensação térmica elevada.

Há também a possibilidade de trovoadas, especialmente no período da tarde em direção à noite, enquanto as aberturas de sol tendem a ocorrer principalmente pela manhã.

Durante esse período, não se pode descartar a ocorrência de eventos meteorológicos mais intensos, como temporais isolados, que podem causar transtornos localizados.

É importante pois ressaltar que estamos em pleno verão, o que significa que as pancadas de chuva podem afetar determinadas áreas e nada, ou quase nada, em outras próximas.

Frente fria e o fim do calor

À medida que projetamos as condições climáticas para a próxima quinta-feira, os modelos indicam uma mudança significativa no padrão de temperaturas para Brusque e região.

Com efeito, espera-se então que uma frente fria cruze Santa Catarina, trazendo consigo chuvas e trovoadas e, em sua retaguarda, um cenário mais ameno.

Se as previsões se confirmarem, o referido sistema marcará o término do verão climático, dando início a um período típico de outono, sinalizando a ausência de episódios de calor pelo restante de março.

*Com informações: Climaterra

O tempo na madrugada

Prosseguindo com a edição deste sábado, o foco então permanece nas atualizações meteorológicas.

Agora, vamos salientar o acompanhamento realizado durante a última madrugada na região de Brusque.

A tabela apresentada a seguir resume as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer de hoje em cada local mencionado no anexo (destaque em vermelho).

Importante ressaltar, pois, que não foram registradas ocorrências de chuvas durante esse intervalo (indicado em azul).

Fotos dos leitores

Encerrando este segmento, aprecie as encantadoras paisagens então compartilhadas por nossos leitores.

As imagens ilustram o início da manhã deste sábado em cada local descrito nas legendas.

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

