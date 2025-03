Analisando essa situação dos moradores do Loteamento Schaeffer que estão sendo agraciados pela prefeitura com a instalação de um Posto de Saúde em uma área verde e no meio de uma área estritamente residencial, me lembrei que certa vez um prefeito aqui da cidade quis instalar a secretaria de obras no bairro Jardim Maluche, mais precisamente bem na frente da minha meia água. E essa ideia sem pé nem cabeça só não foi adiante porque fizemos uma denúncia ao Ministério Público, que prontamente interviu nessa barbaridade, devido ao nível elevado de decibéis que essa tentativa sem sentido já estava causando na rua, com a movimentação de caminhões e máquinas às 5 horas da madrugada. É como diz aquele áudio do whatsapp “meu filho, você vai ver coisa!”. É claro que precisamos cada vez mais de unidades de saúde espalhadas pelo município, mas ninguém pode ser tão ingênuo a ponto de achar normal colocar um posto de saúde num lugar que não tem e nunca teve nenhum ponto de ônibus em toda a rua, que é o mínimo do mínimo do necessário para um equipamento desses.

Quarenta e sete, pá, pá, pá, quarenta e oito, pá, pá, pá

Essa semana mais uma carreta container tombou indo para a nossa querida e estimada Guabiruba. Dessa vez foi ali próximo ao portal na divisa com Brusque. Segundo informações de um amigo meu, que não posso revelar o nome, tinha tanta nota fiscal no quebra-sol do motorista que o peso das notas acabou prejudicando a mobilidade do veículo, vindo o mesmo a tombar na via. Se tem alguém na calçada, tragédia feita! E o pior é que ninguém faz nada… é inacreditável não ir um agente de trânsito, um policial militar ou membro da SWAT lá para averiguar as condições de um veículo desses. Se é o Seu Zé da Fábrica com um Corcel II amarelo caganeira que capota ali nessa curva tiravam até o SERASA do coitado! Vai entender…

Ruth e Raquel

Quando você vem pela Avenida das Comunidades sentido Banco do Brasil e sobe o morrinho do convento para chegar no Colégio São Luiz, existem dois buracos gêmeos um ao lado do outro, que estão ali há tanto tempo que em breve já vão ter que ser matriculados no jardim de infância, senão periga o Conselho Tutelar começar a renar. O pior é saber quem é que vai pagar a mensalidade dos gêmeos, que não é barata, tá!? Nós, né…

Dica da Solange do RH

Você sabia que aquele hiato que existe entre o café da manhã e o almoço é muito complicado pra quem é gordo, né? Sim, nesse entremeio matinal normalmente o gordo não pode ser importunado, não pode ser contrariado e principalmente, não pode ser coagido. É o horário em que os planetas ainda estão se alinhando para quem é gordo e só vão se alinhar corretamente depois do almoço. Portanto, não incomode o gordo nesse horário, deixe sempre para depois do meio-dia, você terá muito mais chance de êxito na sua empreitada. Fica a dica.

Vergonheira no crédito no débito e no consignado do coisa

Fazia tempo que eu não perdia o meu escasso tempo com a seleção brasileira masculina (?) de futebol. Mas resolvi assistir junto com meu filho, só por causa do Romário, que colocou fogo no jogo, ao lado do tal do Raphinha, que tem mais mala que todas as lojas da WJ! Confesso para vocês que esse foi o pior jogo que eu vi do Brasil na história, pior até que o 7 a 1, porque se Argentina forçasse um “cadinho” a mais tinha metido 10 ou 12 tranquilamente rindo. Enquanto isso, o burro com sorte, senhor Dorival Jr, olhava o jogo igual um paspalho sem ação chupando um picolé de milho verde em frente ao paradisíaco mar do Balneário Perequê. Gente, o Brasil tomou gol até do Enzo! Faltou só tomar da Valentina! O nosso goleiro mão de alface joga na Arábia, não deveria nem ser especulado na seleção. E no final das contas o Romário, mesmo sem jogar, fez um bem danado: mostrou que os nossos jogadores são um bando de frouxos! Só querem saber de tatuagens, cabelinhos, correntes, brincos e anéis de ouro e roupas espalhafatosas. E ainda de lambuja demitiu o Dorival, que jamais deveria ser técnico da seleção, assim como o Diniz, que estava antes dele. É mais uma coisa que os corruptos conseguiram acabar: a seleção brasileira. Dito isto, ainda bem que amanhã tem Flamengo!

Vai lá vai…

Falando em futebol, o presidente da Chapecoense, após perder o campeonato catarinense para o Avaí, com um lance polêmico, que para mim também não foi pênalti, mas foi um lance bem difícil, ao contrário do roubo que cometeram com o Bruscão ano passado na final contra o Cricíuma, resolveu gargantear aos quatro ventos que o seu time ano que vem vai jogar o campeonato gaúcho ao invés do catarinense. Se ele acha que foi prejudicado contra o Avaí, imagina lá, quando for jogar contra a dupla GreNal? É cada uma que o cara escuta que vou te contar…

Dá para ligar o ar, fazendo o favor!

Uma constatação: dos últimos 10 ubers que eu peguei nos últimos dias, apenas 1 deles chegou com o ar-condicionado ligado. E dos outros 9, quando pedi para ligar o ar-condicionado, 4 não estavam funcionando. Será que vamos ter que voltar pros táxis mesmo?

Ninguém mais dá conta

Às vezes é tanta conta pra pagar no mês que você para e pensa:

“Putz, hoje é dia 20, será que esqueci de pagar alguma coisa?”

Acontece com vocês também? Complicado! Mas é como diz aquele pensador britânico nascido na Índia, o mestre Dupp Lee Katta : “a vida adulta do homem médio na Terra se resume em duas coisas: pagar boletos e se incomodar com a mulher”. Sábias palavras.

Puxando o Saco

O “Puxando o Saco” dessa semana manda um abraço aos aniversariantes Fê Amorim, Fernandinho Domingos, Charles Habitzreuter, Geovane Haacke, Gervásio Schweigert, Filipi Orthman Lídio (Cafu), Felipe Vieira, Larissa Lauritzen, pra minha afilhada Samantha Mafra e pro meu compadre Sérgio Raimundo da Silva (Zico) que está de aniversário segunda-feira. Bom final de semana e até semana que vem, se Deus quiser!

Sabedoria Butecular

“Quem tem mais passado que futuro não pode fazer muita conta.”