Jailson pega pênalti de Diego e Flamengo fica no empate com Palmeiras

O empate com o Palmeiras teve gosto de derrota para o Flamengo. Jogando mais uma vez no estádio Luso-Brasileiro, o time não conseguiu aproveitar a força de sua torcida para conquistar os três pontos. Com direito a pênalti cobrado por Diego e defendido pelo goleiro Jailson, o time ficou no 2 a 2 em jogo veloz e de muita qualidade, mas que gerou apenas um ponto na tabela do Brasileirão.

Início eletrizante

Com gol aos 7 minutos, a partida entre os dois elencos mais cobiçados do Brasil já começou quente. Pará foi quem balançou as redes, fazendo explodir a gigantesca torcida rubro-negra presente na Ilha do Urubu. Guerrero encontrou o lateral em boa posição, passou e o atleta chegou batendo para o gol. A resposta veio aos 31 minutos, com Willian Bigode. O atacante palmeirense deixou tudo igual após bom passe de Zé Roberto, que deixou o atleta cara a cara.

A virada veio aos 42 do primeiro tempo. A defesa do Fla cochilou de novo e permitiu nova infiltração: Róger Guedes ficou de frente com Thiago e deu um peteleco para a meta. Guerrero deixou tudo igual novamente apenas um minuto depois. Ele se aproveitou de cochilo de Luan, ganhou na correria e bateu forte para empatar antes do apito final de primeiro tempo.

Pontos desperdiçados

O segundo tempo foi de tirar o fôlego assim como a etapa inicial, mas faltaram gols. As duas equipes fizeram uma partida aberta, arriscando bastante e muitas vezes expondo suas defesas, o que oportunizava bastante. Contudo, faltou competência em ambos os ataques para matar a partida.

Quem teve a melhor chance de faturar os três pontos foi o Flamengo. A equipe teve uma penalidade para cobrar, e o craque Diego assumiu a responsabilidade. Na cobrança, Jailson acertou o canto e espalmou ela, assegurando o 2 a 2. Com muitas oportunidades desperdiçadas, as equipes ficaram no empate.

Vitória 1×3 Grêmio

importantíssima a vitória tricolor. O time que pleiteia três títulos no ano se aproxima a passos largos do líder Corinthians. O placar foi aberto logo aos 7 minutos de jogo, com belíssimo gol de falta do Fernandinho. A barreira não pulou e ele colocou no cantinho. Em tabelinha perfeita na área, Arthur chegou para tocar e marcar o segundo do tricolor. O Vitória até descontou com David, mas Ramiro decretou a vitória gaúcha.

Avaí 0x0 Corinthians

Tropeço na Ressacada! Em resultado ruim tanto para Avaí quanto para Corinthians, o líder do campeonato acumulou o segundo jogo seguido sem vitória e o time da casa, que luta para escapar do rebaixamento, somou apenas um pontinho. Agora o Timão, que reinava soberano na ponta do campeonato já sente a respiração dos adversários no cangote – principalmente do Grêmio, que venceu e reduziu a diferença de pontos.

Santos 1×0 Chapecoense

O Santos mantém seu lugar no G-4. Jogando contra uma fechadíssima Chapecoense, o time alvinegro faturou os três pontos na Vila Belmiro. Poderia ter conquistado um placar até maior, mas o goleiro alviverde Jandrei trabalhou como nunca. O único gol foi de Vecchio, aos 15 do segundo tempo. Lucas Lima serviu o atleta que driblou o arqueiro do Verdão e, mesmo com pouco ângulo, botou ela lá dentro.

São Paulo 1×0 Vasco

Acabou o jejum! Após mais de 40 dias, o São Paulo redescobriu a vitória. Jogando em casa contra o Vasco, o tricolor aproveitou a apatia adversária para acumular mais três pontos – insuficiente para tirar o time do Z-4, mas importantes na briga contra o rebaixamento. O gol da partida foi marcado logo no primeiro minuto. Cueva recebeu bola e serviu Lucas Pratto, que bateu rasteiro para vencer Martin Silva.