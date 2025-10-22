Jair Bolsonaro pede que filho Eduardo “fale menos”

Cale-se, Eduardo

Aquele passarinho veio contar que no encontro que terá hoje com Bolsonaro, em sua prisão domiciliar, em Brasília, o governador Jorginho Mello, dependendo do clima do encontro entre os dois, pensava em dar um conselho ao ex-presidente: que pedisse a seu filho Eduardo, deputado federal autoexilado nos Estados Unidos, que falasse menos. Nem precisa mais. O próprio Bolsonaro acaba de dar a missão ao primogênito, o senador Flávio.

Felicidade 1

A Pluxee, líder mundial em benefícios e engajamento para colaboradores, divulgou ontem a segunda edição do Índice de Felicidade e Engajamento no Trabalho, realizado em parceria com a plataforma britânica The Happiness Index. O estudo ouviu mais de 16 mil profissionais em todas as regiões do Brasil e revela um avanço: os brasileiros estão 4% mais felizes no trabalho em relação ao ano passado. Ainda assim, o país segue 6% abaixo da média global.

Felicidade 2

O estudo traz diferentes recortes sobre felicidade e engajamento, com dados regionais. Os catarinenses, gaúchos e paranaenses que se declaram felizes no trabalho são 7,6%, logo atrás dos trabalhadores do Sudeste (7,3%). Os mais felizes são os do Norte (8,1%), depois do Centro Oeste (7,8%) e Nordeste (7,7%).

Strudel

A propósito da passagem, ontem, do Dia Internacional da Maçã, há um movimento ainda embrionário, começando por Pomerode, para que o strudel seja eleita a sobremesa típica catarinense. Que o diga o festejado chefe de cozinha Heiko Grabolle, do restaurante Biergarten Pomerânia, de Pomerode: oito entre 10 clientes que pedem strudel como sobremesa da casa, escolhem o de maçã. Uma delícia!

Novos projetos

Vários projetos novos começaram a tramitar nesta semana na Assembleia Legislativa. Um se destaca pelo barulho que deve causar. É o 753/2025, do deputado Alex Brasil (PL), que veda o uso de cotas e ações afirmativas em instituições públicas de ensino superior ou que recebam verbas públicas no âmbito do estado de SC.

Em queda

A 33ª edição do Índice do Varejo Stone (IVS) apontou queda de 3,4% nas vendas de SC em setembro, na comparação anual. O Estado apresentou resultados negativos pelo quinto mês consecutivo. Preocupante.

Bem-estar animal 1

A poderosa cooperativa catarinense Aurora acaba de lançar seu primeiro relatório de sustentabilidade. O documento reforça o compromisso com práticas éticas e sustentáveis e destaca o bem-estar animal como um dos pilares estratégicos de atuação. Entre os principais indicadores estão, em primeiro lugar, a tolerância zero a maus-tratos.

Bem-estar animal 2

Em auditorias internas e externas concluiu-se que a adoção de práticas éticas no manejo animal gera benefícios concretos e mensuráveis, que vão muito além da dimensão moral. Entre os principais ganhos estão: redução da mortalidade, melhoria na conversão alimentar, maior uniformidade dos lotes, diminuição de perdas por lesões ou estresse, e aumento da produtividade com menor impacto ambiental.

Mais influentes

Saiu ontem, feita pelo instituto Ipsos, uma pesquisa que aponta as celebridades mais influentes do Brasil, capazes de influenciar comportamentos, ações ou a opinião pública. À frente está o ator Lázaro Ramos, que é seguido pela atriz Fernanda Montenegro e pela apresentadora Astrid Fontenelle.

Histórico

O que está ruim pode piorar bem mais no outrora respeitado Supremo Tribunal Federal. O provável futuro ministro, Jorge Messias, não reúne as credenciais, por mais esforço que faça, se for levado em consideração seu histórico de manifestações públicas. Algumas: na sua tese de doutorado sobre a AGU e o governo Lula, que citou 75 vezes em 328 páginas, ignorou a corrupção e os erros do PT, diz que o impeachment de Dilma Rousseff foi um “golpe”, viu o mensalão atuando “em maneira partidarizada em detrimento dos interesses do PT” na Operação Lava Jato. Para ele Bolsonaro representa uma “trágica ascensão da extrema direita”. Perguntar não ofende: como, com tais opiniões, Messias poderá julgar com um mínimo de isenção?

Efeito Orloff?

O senador Jorge Seif (PL-SC) comemorou a vitória do líder conservador boliviano Rodrigo Paz, domingo, como novo presidente da República após 20 anos de domínio esquerdista, liderado por Evo Morales. Seif vê no comportamento do eleitorado daquele país algo que pode se replicar no Brasil em 2026, com a volta da direita. A conferir.