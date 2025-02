Janja na mira: deputado de SC propõe regulamentação do cargo de primeira-dama

Janja na mira

Compulsiva por holofotes e fazendo gastos milionários, a deslumbrada socióloga Janja da Silva inspirou o deputado federal Daniel Freitas (PL-SC) a apresentar projeto de lei na Câmara dos Deputados para regulamentação do cargo de primeira-dama do país. Proíbe que elas como Janja, que por enquanto não tem nenhum cargo oficial no governo, faça representação oficial dele em eventos e usem recursos públicos.

Data triste

Uma data triste de se lembrar. Há cinco anos eclodia, por estes dias, a pandemia de covid-19, que ainda continua matando em SC. Conforme a Secretaria de Estado da Saúde, o número de óbitos passa de 22 mil. De chorar a lembrança de parentes, amigos e conhecidos que se foram, sem jamais imaginar o fim que teriam.

Baderna

Projeto de lei do deputado estadual Emerson Stein (MDB) vai dar o que falar, mas é mais que necessário: autoriza as prefeituras a cancelar alvarás de bares, boates e similares em virtude da perturbação do sossego. Realmente, há abusos, em todos os lugares. Acham que a lei é só para os outros.

Aborto legal 1

O Conselho Nacional de Justiça decidiu por unanimidade, terça-feira, aplicar pena de censura à juíza catarinense Joana Ribeiro Zimmer, que atuou em 2022 em polêmico caso para dissuadir uma menina de 11 anos de fazer valer seu direito ao aborto legal. Ela ficou durante um mês em um abrigo, impedida de ter acesso ao procedimento, que ocorreu após o fato ser revelado pelos sites The Intercept e Portal Catarinas.

Aborto legal 2

O CNJ e a Corregedoria-Geral da Justiça do Tribunal de Justiça de SC investigaram a conduta da juíza desde então. Estranha que a punição tenha demorado tanto. No mesmo ano, na Câmara dos Deputados houve a tentativa de se votar moção de aplauso em homenagem à atuação da juíza, em movimentação capitaneada pela bancada antiaborto da Casa.

Aborto legal 3

O conselheiro Bandeira de Mello defendeu a pena de censura: “O que choca em particular é a tentativa da magistrada de humanizar a situação de gravidez decorrente de estupro. É aí que derrapa. Ela até podia estar tentando buscar garantir a proteção do feto, mas deixou os valores pessoais e deixou de lado os interesses da menor, uma menina de 10 anos, vítima de estupro”.

Vômito

De causar ânsias de vômito as imagens de um navio de cruzeiro, estrangeiro, fundeado em Balneário Camboriú, dia 4 passado, despejando no mar, incalculável volume daquilo que a fisiologia humana descarta nos vasos sanitários. Conforta saber que o Instituto do Meio Ambiente de SC, Marinha e Ibama, junto com prefeituras, decidiram ficar de alerta para evitar a prática criminosa, que não é rara, descobriu-se agora.

Safou-se!

Este é o país da piada pronta. Dez entre 10 brasileiros honestos apostariam que o notório e histórico corrupto cinco estrelas e presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, seria indiciado pela Polícia Federal e denunciado, junto com Bolsonaro, pela Procuradoria Geral da República, anteontem, pelos crimes de associação criminosa e tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Safou-se!

Com Bolsonaro

Terça-feira, poucas horas antes de ser indiciado pela Procuradoria Geral da República, Bolsonaro participou de um almoço com senadores de oposição, entre eles Esperidião Amin (PP-SC). Em rede social, Amin escreveu que “se discutiu sobre o discurso que nós temos que fazer para demonstrar claramente que esse mito do golpe de Estado é uma invenção para prejudicar alguém e ao mesmo tempo para acobertar o silêncio, a omissão, diante dos avisos que chegaram antes do dia 8 de janeiro, prevenindo para a possibilidade do vandalismo que aconteceu”. O senador aproveitou a oportunidade para presentear, de sobremesa, a saborosíssima pera japonesa, cultivava no município de Frei Rogério, no Planalto Norte do Estado.

Portugal

O presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, que está no Brasil, anunciou a abertura de mais cinco consulados no país. Aos já existentes no Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador e Belo Horizonte, serão acrescidos os de Belém, Curitiba, Fortaleza, Porto Alegre e Recife. Como se pode ver, SC, está fora, novamente. O fato de receber milhares de açorianos, os primeiros a aportar no Brasil, a partir de 1748 e constituir, hoje, boa parte da população catarinense, pouco conta.