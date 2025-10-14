O comerciante Antônio Júlio Reis, morador da rua Florianópolis, no bairro Primeiro de Maio, em Brusque, carrega, aos 62 anos, um olhar que vai além do comum — característica que se reflete especialmente em seu jardim.

Observador atento da natureza, ele dedica tempo e sensibilidade a registrar em detalhes o mundo que o cerca — e isso se manifesta com eloquência na fachada de sua casa, onde cada detalhe revela traços de sua personalidade.

Nesse contexto, o gramado impecável, as folhagens sempre bem cuidadas e as flores que se renovam a cada estação formam um cenário que impressiona quem passa pelo endereço.

As estátuas do jardim

No entanto, há um detalhe que chama ainda mais a atenção dos transeuntes.

Entre as plantas, espalham-se estátuas de diferentes formas e tamanhos, representando cães, pessoas e outros elementos que, juntos, então compõem uma paisagem única.

Diante disso, a beleza do espaço frequentemente atrai os olhares de quem transita por ali, convidando à contemplação e ao registro fotográfico.

O lugar tornou-se, de certa forma, um cartão de visita do bairro, resultado da dedicação de Antônio, que encontra na simplicidade de cada detalhe uma forma de expressão.

Olhar além de seu jardim

Com efeito, essa minuciosidade não se restringe apenas ao seu jardim. O comerciante revela que, ao caminhar pelas ruas de Brusque, observa cada aspecto da cidade.

Desde a conservação dos jardins particulares até os cuidados do poder público com canteiros, passando pelas áreas centrais e interioranas, tudo desperta sua atenção.

Entre elogios e críticas, pois, Antônio demonstra que sua sensibilidade ultrapassa o limite da própria casa e dialoga com o ambiente coletivo.

Antônio observador

Ademais, sua capacidade de enxergar nuances está presente até mesmo em situações cotidianas, como a manutenção de seus automóveis.

Nada escapa ao olhar detalhista que, mais do que constatar, traduz então uma forma de viver.

É esse mesmo olhar que molda o espaço diante de sua residência, transformando-o em uma vitrine natural aberta a todos que circulam pelo bairro.

Nesse cenário, Antônio não apenas mantém um jardim. Ele constrói, dia após dia, uma obra que se renova em cada gesto de cuidado, em cada planta podada ou estátua posicionada.

Sua dedicação reflete não só a paixão pela natureza, mas também a essência de alguém que encontra sentido nas miudezas e que, por isso mesmo, inspira quem tem o privilégio de cruzar seu caminho.

As lindas fotos

Por fim, a beleza desse espaço pode ser contemplada em uma seleção especial de imagens que integra esta edição.

A galeria está disponível após os anúncios e oferece ao leitor a oportunidade de se encantar com o cenário que tornou o jardim do comerciante um verdadeiro ponto de encontro entre arte, natureza e emoção.

O jardim em fotos

*Créditos das imagens: Ciro Groh/O Município

