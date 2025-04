Em meio ao silêncio sereno do bairro Ourinho, em Botuverá, há um lugar onde o tempo parece desacelerar. Ali, longe do burburinho da cidade, a natureza se manifesta em sua forma mais sensível e encantadora.

*Confira a galeria de fotos no fim desta edição

É nesse cenário discreto e mágico que floresce um jardim que mais parece ter saído de um sonho.

Não se trata apenas de um conjunto de plantas bem cuidadas, mas de um verdadeiro santuário de vida, onde cada flor narra uma história, e cada folha carrega o sopro de uma memória.

Casal que colore Botuverá

Este paraíso escondido tem nome e alma, visto que é o refúgio florido de Francisco e Elizete Leoni. Um casal cuja ligação com a terra vai muito além do toque das mãos no solo.

Nesse sentido, para eles, a jardinagem não é apenas passatempo ou ornamento, mas também, uma linguagem, uma expressão de afeto e, consequentemente, uma ponte entre a natureza e a essência humana.

Dálias de múltiplas formas e tonalidades completam o quadro, compondo um mosaico de beleza que, inegavelmente, acalma a alma e faz os olhos brilharem.

Essa paixão que floresce em cada canto do jardim tem raízes profundas.

Com um olhar doce e mãos que parecem conversar com as plantas, Elizete carrega a herança afetiva dos ensinamentos de sua mãe, a qual a instruiu desde pequena a ouvir a voz da terra.

Botuverá no gesto diário

Francisco, por sua vez, é o alicerce silencioso e incansável que garante o funcionamento de tudo.

Com notável disposição e amor, ele transporta sacos de terra, ergue estruturas e constrói, com as próprias mãos, os abrigos que protegem as plantas das intempéries.

Dessa forma, é justamente nessa troca diária, nesse diálogo constante entre cuidado e carinho, que o jardim floresce como reflexo fiel da união entre eles.

Além disso, mais do que companheiros, Francisco e Elizete são cúmplices de uma jornada sensível, onde ideias se somam e gestos se entrelaçam, revelando um casal que inova, reinventa e transforma cada flor plantada em manifestação de amor.

Natureza viva em Botuverá

Portanto, longe de ser apenas um capricho, esse jardim é a materialização de um sentimento profundo pela vida, pela natureza e pela beleza simples que tantas vezes passa despercebida.

De fato, cada canto do quintal guarda detalhes pensados com ternura, como se o espaço inteiro sussurrasse segredos que só o coração pode ouvir.

Assim, nenhum lugar parece mais adequado para abrigar esse paraíso botânico do que Botuverá.

A cidade, a propósito, com seu interior preservado e vastas áreas de mata nativa, oferece o cenário ideal para que esse oásis floresça com autenticidade.

Em virtude disso, a propriedade do casal Leoni, imersa nesse contexto natural, parece se fundir à paisagem, capturando a essência da floresta e devolvendo-a em forma de poesia viva.

Galeria mais adiante

Em suma, após os anúncios, reserve um momento para uma pausa. Respire fundo e mergulhe no universo sensível dessas imagens cuidadosamente selecionadas para você.

Cada fotografia é um convite para contemplar não apenas a beleza das flores.

Outrossim, ela revela a grandeza de uma história de amor cultivada dia após dia, regada por gestos de cuidado e florescida com a luz da dedicação.

Finalmente, não deixe de conferir. Talvez, ao final, você se pegue sorrindo ou, quem sabe, com os olhos marejados.

E então, diante da constatação de que, em algum lugar de Botuverá, sim, por trás de um modesto portão, um jardim pulsa como coração vivo da natureza.

Galeria após anúncios

Galeria de fotos

*Créditos: Ciro Groh/O Município >>

