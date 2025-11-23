Jasc: Brusque vence Chapecó e conquista ouro no futsal feminino
Futsal feminino brusquense venceu anfitriãs por 3 a 1
Futsal feminino brusquense venceu anfitriãs por 3 a 1
O futsal feminino de Brusque foi campeão dos 64º Jogos Abertos de Santa Catarina (Jasc) neste domingo, 23. A equipe venceu a anfitriã Chapecó por 3 a 1 e leva a medalha de ouro para Brusque na modalidade.
Jéssica abriu o marcador com um chute preciso, fazendo 1 a 0. Pouco depois, Eveli ampliou, deixando a equipe em vantagem confortável de 2 a 0 antes do intervalo.
Na volta para o segundo tempo, Ana Pimpim marcou o terceiro gol. Com 3 a 0 no placar, a equipe administrou bem o jogo. Chapecó conseguiu descontar com Ariane, no final da partida.
Após a conquista, a capitã Bella não escondeu a emoção. “Nós precisávamos muito desse título. Estou aqui há cinco anos e nunca tinha levantado esse troféu, e conseguimos”.
O técnico Anderson Menezes também celebrou a conquista. “Nós estávamos batendo na trave há três anos, perdendo sempre na semifinal. Neste ano, conseguimos chegar nessa grande final e sair com o título”.