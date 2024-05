Jean Dalmolin é eleito novo presidente da Câmara de Vereadores de Brusque

O novo presidente da Câmara de Vereadores de Brusque foi eleito em sessão extraordinária realizada nesta quinta-feira, 16. Jean Dalmolin (Republicanos) assumiu a presidência do legislativo e Rogério dos Santos (Republicanos) foi escolhido como primeiro secretário da casa.

Jean Dalmolin (Republicanos) agradeceu a sua família e aos demais vereadores. “É com muita honra e responsabilidade que me dirijo a todos vocês hoje. Esse é um momento de gratidão e renovação com o povo brusquense”, afirmou.

“Vamos trabalhar para que a relação com os demais poderes seja gloriosa para os brusquenses. As portas da câmara municipal continuarão sempre abertas à população”, anunciou.

Deivis da Silva (União) declarou gratidão pelo tempo que esteve à frente da presidência. “Pra mim a imensidão de ocupar esse cargo não tem preço, se estive aqui por duas vezes é porque confiaram em mim. Minha gratidão eterna a todos vocês.”

Votaram favoráveis à eleição de Jean Dalmolin e Rogério dos Santos: André Rezini (PP), Cacá Tavares (Podemos), Deivis da Silva (União), Jean Dalmolin (Republicanos), Jean Pirola (PP), Natal Lira (PRD), Nik Imhof (MDB), Beto Piconha (Podemos), Rick Zanata (Novo) , Rodrigo Voltolini (PSDB), Rogério dos Santos (Republicanos) e Valdir Hinselmann (PL).

Alessandro Simas (União), Marlina Oliveira (PT) e Ivan Martins (PSD) não estavam na sessão.

A eleição

O ex-presidente Cassiano Tavares, o Cacá (Podemos), renunciou ao cargo no último dia 30, cumprindo acordo do grupo que o elegeu para que Jean Dalmolin (Republicanos) assumisse a presidência, o que se confirmou na sessão desta quinta-feira, 16.

Após a cassação do ex-prefeito Ari Vequi (MDB), Deivis da Silva (União) ocupou o cargo de presidente interino. Deivis estava no grupo que elegeu Vechi presidente da Câmara no fim do ano passado. Ele era o vice da chapa. Houve uma tratativa para que ele liderasse uma chapa de oposição, mas isso não foi levado adiante e Dalmolin foi o único candidato a disputar a presidência.

