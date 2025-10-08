Jean Mangabeira projeta decisão do Brusque contra o Náutico: “estamos vivos e muito confiantes”

O Brusque chega à rodada final da segunda fase da Série C do Campeonato Brasileiro com chances reais de conquistar o acesso à Série B de 2026.

Neste sábado, 11, o Quadricolor enfrenta o Náutico, às 17h, no estádio dos Aflitos, precisando vencer e torcer para que o Guarani não vença a Ponte Preta no outro confronto do Grupo C. Em caso de empate em Recife (PE), a combinação mais simples para o Brusque subir seria uma vitória da Macaca por três gols de diferença no clássico campineiro.

A equipe chega embalada após duas vitórias consecutivas — a mais recente por 2 a 1 sobre a Ponte Preta — que recolocaram o time na briga direta pela classificação.

Um dos líderes do elenco, Jean Mangabeira foi titular em 23 rodadas da Série C, ausente apenas por suspensão, e soma agora 26 jogos pelo Brusque em 2025. Referência no meio-campo, o volante de 28 anos tem sido peça-chave na consistência e equilíbrio do time catarinense nesta reta decisiva.

“Conseguimos duas vitórias muito importantes e mostramos a força do nosso grupo. Sabemos que ainda não conquistamos nada, mas estamos vivos e muito confiantes. Esse elenco merece estar brigando até o fim pelo acesso, e vamos a Recife determinados a fazer o nosso papel”, afirmou Jean Mangabeira.

“Vamos deixar tudo em campo”

Com a decisão marcada para os Aflitos, Jean Mangabeira também reencontrará um clube marcante em sua carreira. O volante defendeu o Náutico entre 2023 e 2024, período em que disputou 41 partidas e marcou três gols. Agora, o jogador volta ao estádio onde viveu bons momentos, mas com um novo objetivo em mente.

“Sabemos da dificuldade que é enfrentar o Náutico fora de casa, mas o grupo está preparado. Vamos entrar com a mesma entrega e concentração dos últimos jogos para buscar essa vitória e deixar tudo em campo pelo nosso objetivo”, projetou.

