Jean Pirola e Rio Vivo participam de rodada de negócios na Bahia

O vereador Jean Pirola (PP) e representantes da empresa Rio Vivo, de Brusque, participaram na última semana de uma rodada de negócios no município de Itabuna, na Bahia. O objetivo do evento foi divulgar aos empresários participantes os benefícios oferecidos pelo governo do estado para quem deseja investir nos municípios baianos.

O convite para participar do encontro surgiu quando uma comitiva baiana veio a Brusque em 2015 para conhecer a cidade e também empresas de vários segmentos que poderiam investir naquela região.

De acordo com Pirola, a rodada de negócios foi bastante produtiva. “Foi mais uma apresentação do Sul da Bahia e os incentivos que o governo do estado podem passar para os empresários, tanto na questão público-privada, quanto na privada, relacionada a doação de terrenos para instalação das empresas”.

Outras empresas de Brusque também foram convidadas a participarem do evento, mas somente a Rio Vivo aceitou o convite. Segundo Pirola, a empresa brusquense apresentou seus projetos na área de saneamento e tratamento de esgoto e foi muito bem recebida, principalmente, pelos prefeitos dos municípios próximos à Itabuna.

“Vários prefeitos de cidades vizinhas foram para fazer parcerias. O Sul da Bahia conta com 1 milhão de pessoas que não têm tratamento de esgoto e coleta de lixo e ficaram bastante interessados no trabalho da Rio Vivo”.

A parceria com o município baiano de Itabuna começou em 2015, quando o vice-governador do estado, João Leão (PP), esteve no município para tratar sobre o grande número de migrantes da Bahia para Brusque e também atrair novos investimentos.

Pirola diz que a parceria entre Brusque e a região de Itabuna tem como objetivo fomentar o crescimento das duas regiões. “As pessoas às vezes deturpam, dizendo que estamos ajudando as empresas a fecharem as portas aqui e abrirem lá, muito pelo contrário, a expansão das nossas empresas para outras regiões vai gerar um crescimento na nossa cidade, porque aumentando o lucro, passarão a investir mais, principalmente na matriz”.

Cidadão itabunense

Durante a viagem para a Bahia, Pirola também recebeu o título de cidadão itabunense, proposto pelo vereador Robson Sá. “É uma honra para mim, principalmente porque não moro e nem trabalho naquela região, mas eles identificaram no trabalho que a gente vem fazendo a um bom tempo sobre a migração, em repudiar as atitudes xenofóbicas que aconteceram em nosso município e lutar para que isso não volte a acontecer”.