Jeans Premiado: Havan sorteará carro BYD em promoção; saiba como participar

A Havan sorteará um carro BYD zero em uma nova promoção. A ação “Jeans Premiado” ocorre em parceria com a empresa Sawary, linha de jeans vendida nas lojas da varejista.

O cliente pode ir em uma loja física e comprar os produtos da marca, com valor mínimo de R$ 100, para concorrer ao prêmio.

Para participar da promoção, o cliente deve ter mais de 18 anos e é necessário cadastrar o CPF no caixa no ato da compra. Depois, é preciso baixar o aplicativo da Havan, no Play Store, para celulares Android, ou no Apple Store, para aparelhos com o sistema IOS. Lá é possível retirar o número da sorte. O vencedor será divulgado no dia 10 de dezembro.

O empresário Luciano Hang destaca que essa promoção reflete uma parceria de anos de sucesso da varejista com a marca Sawary. “A Havan realiza sonhos e essa parceria é mais uma oportunidade de fazer isso. Quem participar do sorteio, além de levar um jeans de qualidade para casa, também concorre a um carro novo”.

Os interessados em participar do sorteio, podem ler todo o regulamento no site: portalcliente.havan.com.br/promocao-havan.

