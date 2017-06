Jeep clubes de todo o país poderão deixar sua marca na Fenajeep 2017

Faltando poucos dias para a realização da XXIV Fenajeep, os preparativos da organização da festa estão intensos. Toda a estrutura, bem como todos os detalhes, estão sendo pensados da melhor forma para receber jipeiros e amantes do mundo Off-Road dos mais variados cantos do país e da América Latina, entre os dias 14 a 18 de junho, em Brusque.

E entre as novidades deste ano a Festa Nacional do Jeep terá um espaço especial: o “Painel dos Jipeiros”, onde representantes dos mais variados jeep clubes poderão colar adesivos com suas marcas e logos, e oficializar a presença no evento.

A sugestão do espaço foi do médico e cirurgião Ortopedista, Marcos Vitor Pires Duque, da cidade de Juiz De Fora (MG). Ele, que participa do grupo ‘Lama Na Veia São João Del Rei’ já esteve em 2012 e 2014 na Fenajeep, entretanto desde a primeira edição do evento acompanha o mesmo por meio da divulgação nos meios de comunicação do país e recentemente nas mídias digitais.

Duque estará presente este ano da festa e comenta que a ideia surgiu circulando entre os estandes da própria Fenajeep, nas vezes que esteve no evento. “É grande o número de visitantes com jaquetas e camisas dos seus respectivos jeep clubes e grupos de várias cidades do Brasil. E isso desperta a curiosidade de saber quantos e quais jeep clubes estariam presentes. É uma forma de transformar esse ‘anonimato’ em registro, daí a ideia do painel com a adesivação dos grupos”.

Segundo ele, o painel será como uma ‘assinatura’ de presença, já que grande parte dos jeep clubes costumam levar seus adesivos em eventos e encontros Off-Road. O painel deverá ser disponibilizado próximo a portaria do evento. Integrantes de jeep clubes que desejam colar seus adesivos no painel devem procurar a organização da Fenajeep.