Jeep Cross da Fenajeep reúne dezenas de pilotos e legados familiares

Sob os olhares e as torcidas de grande público nas arquibancadas, diversos pilotos de Jeep Cross buscavam os menores tempos possíveis na Festa Nacional do Jeep (Fenajeep). A organização do evento conta 500 jipes competindo nas diferentes categorias, misturando pilotos dos mais experientes aos estreantes.

Um dos novatos nesta Fenajeep é Leonardo Victor Leite, de apenas 13 anos. Ele veio com a família de Caicó (RN) para correr nas pistas brusquenses na categoria Jeep Aspirado (sem turbocompressor no motor). Com experiências no campeonato do Rio Grande do Norte e no Agrestão, o garoto chega um evento de porte maior, tanto em estrutura quanto em participação.

“Lá não tem as barreiras, a pista é baixa, só com uma barreirinha para segurar o carro. A quantidade aqui é triplicada, muito maior que lá. E a organização é fora do normal, top mesmo”, avalia.

“Ele já dirigia carro e caminhão pelo sítio desde os sete anos. No ano passado, adquirimos uma gaiola [veículo] e ele gostou da ideia. Disputa dois campeonatos lá e lidera a categoria dele”, explica o pai, Nilton, que passou a paixão pelo off-road ao filho.

Simone Marques volta a Brusque para mais uma edição de Fenajeep, que disputa desde 2005. Vindo de Santana de Parnaíba (SP), a piloto de Jeep Cross está com veículo novo, com um motor V8 e totalmente adaptado para suas características.

“Nunca havia tido a oportunidade de acelerar um carro para mim. Só tenho 1,58m. Às vezes precisava usar os encostos no banco, para pegar o carro do meu marido. Minha perna não alcançava na embreagem. (…) É a primeira vez, nestes anos todos, que eu tenho um carro que é para mim. Estou em fase de adaptação, é um projeto novo. Mas estou amando, é a realização de um sonho”.

O amor pelo off-road é legado da família. “São mulheres à frente de seus tempos, já venho de mulheres muito fortes. Minha avó já andava com jipes”, relata. Para completar, toda a dedicação e o carinho pelo esporte são um dos vários pontos em comum com o marido.

Silvio Alberto Ambrosi, o Tivy, é um dos pilotos mais consagrados da Fenajeep. Somando a era atual com a do Pavilhão da Fenarreco, acumula 10 títulos. Na manhã deste sábado, 21, havia feito uma volta abaixo de 24 segundos na pista de dentro, tempo bastante baixo. O gaúcho de 43 anos compete nas categorias Turbo e Aspirado, sendo campeão de ambas nas edições de 2022 e 2023.

Novamente, o objetivo é ser campeão nas duas categorias. “Viemos para isto. Sei que é bem ambicioso, mas a gente está para ganhar as duas categorias.”

Classificação

O circuito da Fenajeep tem duas pistas: a interna e a externa. Cada piloto soma os melhores tempos obtidos em cada uma das pistas. Os pilotos com as 10 menores somas passam à final e têm oportunidade de baixar seus tempos com uma volta extra em cada pista. A competição conta pontos não apenas para a Fenajeep, mas também para os campeonatos estadual e brasileiro da modalidade.

Centenas

Ao todo, a Fenajeep 2025 soma 100 gaiolas, 50 UTVs e 50 jeeps, além de 50 veículos do Desafio Radical. Nos passeios, são 100 veículos no Expedition, mais 50 no Radical.

