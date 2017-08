Jersinho: o homem de confiança do Bruscão

Ao confirmar a manutenção de Jersinho no comando técnico do Brusque para a Copa Santa Catarina, a diretoria do clube apostou alto e mostrou que confia no trabalho do recém-promovido treinador que, por um gol, não classificou o quadricolor de maneira inédita para a terceira fase do Brasileirão Série D. Na ocasião, o comandante assumia um clube profissional pela primeira vez na sua carreira e segurou bem o rojão que foi a saída de Pingo após a primeira fase.

É bem verdade que, embora afirmasse que Jersinho era prioridade, a diretoria quadricolor buscou outros nomes. Colegas da imprensa apuraram a sondagem de Itamar Schülle, que já havia treinado o Brusque em 2011 e foi vice-campeão da Copa Santa Catarina daquele ano. Contudo, o Alemão, como é conhecido, está prestes a aceitar proposta do Novo Hamburgo, atual campeão gaúcho.

Agora Jersinho tem a responsabilidade de encaixar o elenco – quase completo -, para a copinha. O fato de a competição contar com a participação de apenas quatro clubes pode mascarar sua quase vital importância: é por meio deste torneio que o Brusque trilhará seu caminho de volta à Copa do Brasil.

Com mais calma e tempo para trabalhar, o comandante terá a chance de colocar seu nome na lista dos mais importantes treinadores da história quadricolor. Que esse desafio mexa com o brio e as ambições do jovem técnico, de 37 anos, e ele consiga surpreender até o mais pessimista torcedor.

Coelho sofre na Série C

Comandado por Pingo e composto dos ex-quadricolores Eliomar e Ricardo Lobo, o Joinville não para de bater na trave na Série C. O time tinha a faca e o queijo na mão durante a última rodada, recebendo o Macaé – na zona de rebaixamento – na Arena Joinville. Conseguiu perder por 4 a 2, e segue fora do grupo dos quatro primeiros. Contudo, não há nada perdido: o time está a apenas um ponto do G-4 e restam ainda duas rodadas, sendo que os dois jogos são contra equipes na zona de rebaixamento, incluindo o já rebaixado Mogi Mirim.

Desempenho dos emprestados

Disputando a Série B do Catarinense, os “emprestados do Bruscão” têm atuações distintas. A melhor situação é a do zagueiro Neguete, que reforça a defesa do Concórdia, equipe que menos sofreu gols até aqui. Wilson Junior, na mesma equipe, está se recuperando de lesão e não atua há tempo. Fases ruins vivem o atacante Careca, que fez apenas um gol pelo Barra, e o goleiro Dida, que sofreu 23 gols em 13 jogos, a segunda pior média do campeonato. Os dois são titulares de suas posições.

Despedida do kart

Dentre este e o próximo ano, Brusque não deve mais ter kartódromo. Os próprios representantes da Associação Kart Clube de Brusque confirmam que o local deve ser em breve reivindicado pela família Hoffmann, dona do terreno. Por bem, a associação prepara o maior evento de kart já recebido pelo município com a realização da etapa única do Campeonato Catarinense.

E o futuro?

A notícia é uma grande perda para os apaixonados por velocidade do município, que não são poucos. A própria Copa Brusque de Kart sempre levou dezenas de participantes à pista. O terreno da Vila Olímpica está lá, disponível para a construção de uma pista nova, mas os entusiastas do kartismo terão os recursos para iniciar o que deve ser uma onerosa obra? Ou o município ficará sem pista por tempo indeterminado?

Na lembrança do ídolo

Washington Silva , ex-atleta campeão catarinense com o Brusque em 1992 e um dos mais importantes nomes da história do clube, relembrou em uma rede social a primeira partida oficial do Bruscão, em 1988. O primeiro resultado, jogando no estádio Augusto Bauer, foi uma vitória diante do Hercílio Luz pelo placar de 3 a 1, e o lateral-esquerdo que teve passagem até pelo Santos atuou no triunfo.