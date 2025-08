Jhan Pool Torres acerta renovação com o Brusque até o fim do ano

O zagueiro Jhan Pool Torres permanece no Brusque até o final de 2025, após acordo entre o quadricolor e o Barranquilla FC, da Colômbia. Os detalhes da prorrogação do empréstimo estão acertados e, na manhã desta sexta-feira, 1º, têm ocorrido os trâmites para assinatura do contrato.

A presença de Jhan Pool na partida contra o Itabaiana nesta segunda-feira, 4, no Augusto Bauer, dependerá dos trâmites burocráticos da renovação de contrato. É necessária, inclusive, a publicação da prorrogação do empréstimo no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF.

Jhan Pool Torres teve sua contratação anunciada pelo Brusque em 25 de agosto de 2024, emprestado pelo Barranquilla FC, da segunda divisão colombiana. Seu vínculo com o quadricolor antes da prorrogação era válido até esta quinta-feira, 31.

O zagueiro fez sua estreia em 2 de setembro, no empate sem gols com o Operário-PR em Ponta Grossa (PR), pela Série B. Disputou 43 jogos ao todo, marcando um gol na vitória por 2 a 1 sobre o Olaria, no Rio de Janeiro (RJ), pela Copa do Brasil. Ficou fora de apenas duas partidas desde que chegou.

