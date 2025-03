Jhanpol Torres, do Brusque, está na seleção da segunda fase da Copa do Brasil

O zagueiro Jhanpol Torres, do Brusque, está na seleção oficial da segunda fase da Copa do Brasil. O perfil oficial da competição nas redes sociais divulgou seu time ideal na tarde desta terça-feira, 18.

Após cobrança de escanteio de Robinho, o colombiano de 23 anos abriu o placar na vitória brusquense por 2 a 1 sobre o Olaria, no estádio Luso-Brasileiro, no Rio de Janeiro (RJ). O time mandante chegou a empatar com Gabriel Cipriano e Diego Mathias deu números finais à partida.

O Brusque está no pote 2 da terceira fase da Copa do Brasil. Vai enfrentar um dos times do pote 1, que tem Athletico, Atlético-MG, Bahia, Botafogo, Corinthians, Cruzeiro, Flamengo, Fluminense, Fortaleza, Grêmio, Internacional, Palmeiras, Red Bull Bragantino, Santos, São Paulo e Vasco. O sorteio ainda não tem data definida.

A seleção da segunda fase da Copa do Brasil:

Goleiro: Cleiton (Red Bull Bragantino)

Lateral-direito: Marcos Ytalo (Náutico)

Zagueiros: Tiago Pagnussat (Vila Nova) e Jhanpol Torres (Brusque)

Lateral-esquerdo: Marcelo Hermes (Criciúma)

Volantes: Zé Vitor (Maringá) e Gama (Botafogo-PB)

Meias: Cuello (Atlético-MG) e Philippe Coutinho (Vasco)

Atacantes: Luiz Fernando (Athletico) e Germán Cano (Fluminense)

Técnico: Marquinhos Santos (Náutico)

Craque da segunda fase: Philippe Coutinho (Vasco)

Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de Copa do Brasil (@copadobrasilcbf)

Assista agora mesmo!

Kai-Fáh: Luciano Hang foi dono de bar em Brusque, onde conheceu sua esposa: