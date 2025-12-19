Um projeto social tem chamado atenção no bairro Rio Branco, em Brusque, pela capacidade de utilizar o esporte como ferramenta de formação humana voltada a crianças e adolescentes.

*Confira a galeria de fotos no fim da edição

Trata-se do Jiu-Jitsu com Cristo, iniciativa da Igreja Evangélica Koinonia, que tem por objetivo aliar a prática esportiva a princípios cristãos em ações voltadas à comunidade.

Em parceria com a Gracie Barra, uma reconhecida escola de artes marciais com atuação internacional, a iniciativa oferece gratuitamente aulas acompanhadas de orientação espiritual e familiar.

Foco e disciplina em Brusque

Com efeito, a proposta vai além da técnica e busca desenvolver autoconfiança, disciplina, foco e controle emocional.

Nesse sentido, procura reduzir o estresse e a ansiedade em um público frequentemente exposto à ociosidade e ao excesso de tempo no mundo virtual.

Diante disso, a ação social se apresenta como alternativa concreta para afastar crianças de ambientes de risco, promovendo valores como respeito às autoridades — sejam elas pais e mães, ou representantes civis e militares.

O projeto é sem fins lucrativos, aberto a todas as famílias, independentemente de vínculo religioso, e já reúne cerca de 60 participantes em atividades que incluem momentos de alimentação, prevenção ao uso de drogas e orientação familiar.

Treinos semanais em Brusque

A rotina semanal está estruturada com treinos aos sábados, das 8h30 às 9h30, destinados então às crianças de 10 a 15 anos.

Ademais, a faixa etária de 5 a 9 anos participa das atividades das 9h30 às 10h30, realizadas no segundo piso da Igreja Evangélica Koinonia, instalada na rua Ernesto Bianchini, nº 263, bairro Rio Branco.

Coordenação e responsabilidade

Sob a responsabilidade pastoral de Edgar Franzmann e Rosiane Franzmann, o Jiu-Jitsu com Cristo é coordenado por Edgar Martins e Bianca Martins, em alinhamento com a proposta de unir esporte e princípios cristãos de maneira acessível e organizada.

Nesse sentido, a parceria com a Gracie Barra garante metodologia reconhecida e práticas seguras, enquanto a estrutura local oferece ambiente adequado para aprendizagem, convivência e formação de cidadania.

Sobretudo, o desenho pedagógico privilegia a construção de autoestima, autocontrole e respeito mútuo, pilares essenciais para o desenvolvimento integral das crianças.

Brusque em fotos

Para quem deseja conhecer melhor a rotina e os treinos do projeto Jiu-Jitsu com Cristo, está disponível uma galeria de imagens com registros que evidenciam disciplina, organização e integração comunitária.

Além disso, a seleção fotográfica permite observar como esporte e fé se unem na formação das crianças, fortalecendo valores como respeito e autoconfiança.

Galeria após o apoio comercial

*São eles que então mantém este trabalho/Clique e saiba mais

Oferecimento:

Leia também:

1. Padre José Henrique então se despede de Brusque em missa carregada de emoção

2. GALERIA – Conheça a casa em Brusque onde o Natal então preenche cada cômodo

Jiu-Jitsu com Cristo em imagens

*Créditos: Ciro Groh/O Município >>

Ajude a manter este trabalho do Blog do Ciro Groh, contribuindo então com qualquer valor via Pix, através do CPF chave: 57029768949

•Ajude a manter este trabalho do Blog do Ciro Groh, contribuindo então com qualquer valor via Pix, através do CPF chave: 57029768949

•Receba, pois, diretamente no seu WhatsApp os conteúdos do Blog do Ciro Groh.

Basta adicionar o número (47) 9 9151-7115 na sua lista de contatos e então enviar uma mensagem com OK