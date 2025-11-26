João Bosco e Vinícius fazem grande show com churrasco em Gaspar

No sábado, 29, a partir das 16h, a Arena Multiuso Prefeito Francisco Hostins, em Gaspar, será palco do Churras Show, e contará com a presença da dupla sertaneja João Bosco e Vinícius. O evento é organizado pela empresa Barbieri Shows e Eventos. Os ingressos estão disponíveis de forma on-line.

Segundo a empresa, a expectativa é de um evento com uma energia única, unindo duas grandes paixões: a música e o churrasco. Os ingressos custam a partir de R$ 60, mas também há opção de meia-entrada.

Além da dupla João Bosco e Vinícius, a programação musical inclui Kamila Ferraz, cantora de música sertaneja, o violeiro Santiago Lima e o DJ Ted, que irá fazer a abertura e intervalos.

O churrasco, para os ingressos que possuem open churras, dura das 16h às 20h e conta com cortes de carnes como entrecot e maminha, e demais alimentos como carreteiro, linguicinha, choripán e pães.

Assista agora mesmo!

Saiba quais foram as primeiras serrarias de Guabiruba:

