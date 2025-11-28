João Felix é o segundo reforço do Brusque para 2026

O Brusque anunciou nesta quinta-feira, 27, a segunda contratação para a temporada 2026, do lateral-esquerdo João Felix. Ele chega para reforçar o elenco do Quadricolor na disputa do Campeonato Catarinense e Série C.

Com 23 anos, João fez as categorias de base no Internacional, atuou no Ypiranga (RS), Estoril, de Portugal, São Luiz (RS) e Resende (RJ), antes de acertar com o Maringá, seu último clube, que também disputou a Série C em 2025. No total, ele fez 13 jogos na última temporada pelo clube paranaense.

Após a saída de Alex Ruan e de outras opções para a posição após o fim da temporada 2025, João Felix é o único lateral-esquerdo do elenco até agora. Ele é o segundo reforço anunciado pelo Quadricolor, após o meio-campista João Pedro, que veio do Santa Cruz.

O Brusque já se prepara para o Campeonato Catarinense, que inicia no dia 7 de janeiro.