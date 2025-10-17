João Martins define partido e cargo que concorrerá nas eleições de 2026

O empresário João Martins decidiu que permanecerá no PSD para disputar as eleições de 2026. Além disso, deve concorrer ao cargo de deputado federal, e não estadual, como era especulado. Nos últimos tempos, João tem circulado pela região, sobretudo Guabiruba e Botuverá, em nítido sinal de pré-campanha.

A informação foi divulgada pelo jornalista Valdomiro da Motta, e confirmada à coluna Página 3, de O Município, por João. A primeira eleição disputada pelo empresário foi em 2024, quando concorreu à prefeitura e ficou em segundo lugar na contagem de votos.

“Vou permanecer no PSD. O candidato a deputado federal da nossa região será de Brusque, e estou à disposição para essa vaga”, afirma João. Ainda não há martelo batido quanto ao nome da região, mas a permanência no grupo pessedista indica que o federal do PSD de Brusque será ele.

João foi cotado para deixar o PSD e concorrer a deputado estadual por alguns partidos nos últimos tempos: PP, Novo e União Brasil. No entanto, seguirá na sigla opositora ao PL no estado, que tem o prefeito de Chapecó, João Rodrigues, como pré-candidato a governador.

