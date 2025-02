João Martins pode se filiar ao Novo para concorrer a deputado estadual

O empresário João Martins (PSD), que foi candidato a prefeito de Brusque em 2024, pode se filiar ao partido Novo. De acordo com fontes consultadas pela coluna, o empresário avalia duas possibilidades: permanecer no PSD ou se filiar ao Novo. A intenção dele é concorrer ao cargo de deputado estadual nas eleições de 2026.

Uma das fontes afirma que o vereador Rick Zanata (Novo) estaria interessado em filiar João no partido. Procurado pela coluna, o parlamentar se limitou a dizer que assuntos relacionados à filiação partidária são de “total competência do presidente [municipal do Novo] Gilmar Otto”.

