Jogador brusquense de 8 anos assina contrato com Esporte Clube Bahia

O morador de Brusque, Caleb Gomes, de 8 anos, foi anunciado como nova contratação do Esporte Clube Bahia.

O atleta é agenciado por Felipe Bina e pelo ex-lateral da Seleção Brasileira, Maicon Sisenando, e recebeu a visita do ex-jogador em dezembro de 2024.

Na última semana, Bina encontrou o jovem para entregar uma surpresa com a confirmação do acordo com o clube baiano. Caleb mora com a família no bairro Cedro Alto e vinha se destacando nas escolinhas de futebol da região. Ele e a família devem ir para o estado no segundo semestre.

Confira como foi a reação do jovem:

