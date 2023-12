Jogador de futebol de 17 anos morre após acidente de trânsito no Vale do Itajaí

Erick Douglas Cordeiro, de 17 anos, morreu após um acidente entre um carro e uma motocicleta em Rio do Campo, no Vale do Itajaí, na noite da terça-feira, 19. Ele era jogador de futebol do Sport Club de Rio do Campo.

Ele chegou a ser levado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos. O condutor do carro não se feriu no acidente. Erick conduzia a motocicleta no momento do acidente.

O Sport Club de Rio do Campo emitiu uma nota nas redes sociais informando a morte do atleta. Veja:

“É com extremo pesar que o @sportclubderiodocampo lamenta o falecimento de Erick Douglas Cordeiro. Erick jogaria a Liga Riosulense Sub-20 pelo Sport. Rogamos ao pai celestial que conforte os familiares e amigos”.

Velório

Erick será sepultado no Cemitério Municipal de Rio do Campo, às 9h30 desta quinta-feira, 21.

