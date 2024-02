Jogo entre Brusque e Inter de Lages terá portões fechados neste domingo

O jogo entre Brusque e Inter de Lages, marcado para o domingo, 11, no Estádio Das Nações, em Balneário Camboriú, terá os portões fechados para o público devido a uma decisão do Ministério Público de Santa Catarina e da Polícia Militar mentar a interdição.

Em nota, o Brusque FC informou que tem trabalhado em conjunto com a FME para realizar todas as melhorias necessárias e voltar a ter público no próximo jogo.

“Em relação aos torcedores que adquiriram o pacote de ingressos, todos os torcedores serão reembolsados, com valor referente às duas partidas”, diz a nota.

