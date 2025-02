Jogo trazido por imigrantes italianos, brìscola terá campeonato em Botuverá

O 1º Campeonato de Brìscola será realizado em Botuverá a partir de 13 de fevereiro. O jogo italiano antigo é tradição no município e foi trazido pelos imigrantes ítalo-bergamascos. O evento é promovido pela associação de moradores do bairro Ribeirão Porto Franco.

As inscrições podem ser feitas até sexta-feira, 7. Trata-se de brìscola em trio. O valor da inscrição é R$ 120 por trio. Haverá premiação em dinheiro para os quatro melhores colocados, com valores a serem definidos a partir da quantidade de inscrições.

“A comunidade da Gabiroba está confirmada. No Centro temos vários grupos e no Ribeirão também. Nas demais comunidades, estamos informando os líderes. O campeonato será feito em duas quintas-feiras”, afirma Eder Costa, conselheiro fiscal da associação do Ribeirão Porto Franco.

As inscrições podem ser feitas com Eder Costa, pelo número (47) 9 8423-2726, ou com José Carlos, pelo (47) 9 9987-0394. Os contatos também auxiliam quem deseja mais informações sobre o evento.

Brìscola é tradição no Ribeirão Porto Franco

Na associação do bairro Ribeirão Porto Franco, é tradição o jogo de brìscola todas as quintas. O cultivo da cultura de jogos italianos trazidos pelos imigrantes a Botuverá foi mostrado na série documental “Botuverá: Terra dos Bergamascos”, produzida pelo jornal O Município.

O jogo é praticado na cidade há quase 150 anos, desde a imigração italiana ao antigo distrito de Porto Franco, hoje Botuverá, no final do século XIX.

Um dos episódios da série documental mostra os membros da associação de moradores do Ribeirão Porto Franco jogando brìscola e relatando histórias sobre como o grupo mantém a tradição italiana. Assista:

