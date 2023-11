Jogos Abertos de Santa Catarina são suspensos devido às fortes chuvas

A Fundação Catarinense de Esporte (Fesporte) divulgou uma nota neste sábado, 18, afirmando que todas as competições programadas para os próximos dias estão suspensas. Na programação também estavam os Jogos Abertos de Santa Catarina (Jasc) de 2023.

Como o evento iria acontecer em Rio do Sul, entre os dias 29 de novembro e 9 de dezembro, e a cidade está passando pela segunda maior enchente da história, com o nível do rio em 12,44 metros, o evento não irá acontecer até que a situação climática se normalize.

Em nota, a Fesporte afirma que a decisão é para assegurar a integridade física de atletas e dirigentes. Ainda não há data do retorno dos jogos.

Confira a nota completa:

“Nota oficial

Diante das chuvas persistentes que tem atingido o Estado nos últimos dias, por determinação do Sr. Governador e da Defesa Civil de Santa Catarina, a Fundação Catarinense de Esporte – FESPORTE – na intenção de assegurar a integridade física de atletas e dirigentes, determina a suspensão de todas as competições programadas até que a situação climática se normalize. Um novo calendário será anunciado posteriormente.

PAULO ANDRÉ JUKOSKI DA SILVA

Presidente da Fesporte”

