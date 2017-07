Jogos Comunitários: Conhecidos os campeões da canastra e da bocha rafa vollo feminina

Não faltou emoção em mais uma noite de Jogos Abertos Comunitários de Brusque/Troféu Havan. A -feira, 20, foi de definição dos campeões da canastra masculina e feminina e da bocha rafa vollo feminina.

Na primeira modalidade, disputada desde -feira na Sociedade Santos Dumont, a comunidade do Limeira, com Vitor da Cunha e Douglas Pedrini, levou a melhor sobre o São Pedro, de Ademir Horner e José Formiga, no naipe masculino.

No feminino, as atletas Isolete Tarter e Allana Lombardi, do Zantão, venceram Marlene Cunha e Dulce dos Santos, do Steffen. Isolete joga os Comunitários desde a primeira edição e conseguiu o feito com a neta. O que, segundo ela, tornou a conquista especial.

“Fazem 24 anos que participo dos Comunitarios. Essa é a terceira vez que fico campeã. E é um prazer muito grande ficar em primeiro com a minha neta. Tem um gosto especial sim”, comenta. “Já joguei há dois anos com ela (com a avó), mas agora conseguimos ganhar. A gente só joga em casa, mas somos adversárias sempre. Apesar de conhecermos o jeito uma da outra, não esperávamos chegar em primeiro”, diz Allana.

São Luiz campeão da bocha rafa feminina

A comunidade do São Luiz foi a grande campeã da bocha rafa vollo feminina. Jogando na Sociedade Santa Rita, a equipe venceu o São Pedro por 12 a 8 nas semifinais e depois superou o Rio Branco na grande decisão. O placar final apontou 12 a 4 para o São Luiz. O terceiro lugar acabou com o São Pedro que venceu o Santa Rita por 12 a 3.