Jogos Comunitários de Brusque abrem nova janela de inscrições

Os Jogos Comunitários de Brusque estão com inscrições abertas até 13 de junho, às 17h, para o segundo bloco de modalidades. Os bairros que ainda não entregaram a fichas destes torneios específicos têm este prazo.

As modalidades disponíveis no segundo bloco são bocha vale tudo (masculino e feminino), bolão (masculino e feminino), futsal feminino, futsal sênior masculino, vôlei masculino e handebol (masculino e feminino). Interessados devem entrar em contato com a Fundação Municipal de Esportes (FME), que intermediará o contato com o líder comunitário do respectivo bairro ou da respectiva localidade.

Entre as mudanças implementadas pela FME para a 30ª edição dos Jogos Comunitários, está esta divisão das modalidades em três blocos. O objetivo é oficializar prazos estendidos para inscrição e realização de congressos técnicos específicos para cada etapa.

Além disso, as inscrições para a modalidade de Tênis de Mesa seguem abertas até o dia 27 de junho, às 13h, enquanto as modalidades de pôquer e tênis terão inscrições validadas diretamente no dia da prova.

O Congresso Técnico do Segundo Bloco será realizado no dia 16 de junho, às 19h, na Arena Brusque. A entrega da ficha de inscrição é obrigatória para que o bairro garanta o direito de participar do sorteio das chaves durante o congresso.

“Essa nova estrutura foi planejada para facilitar o entendimento das etapas da competição, aproximar os líderes de bairro e os atletas da organização, permitindo um acompanhamento mais organizado ao longo dos jogos”, destacou o chefe de esportes comunitários da FME, José Carlos Costa.

