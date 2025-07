A segunda-feira, 28, foi de decisões nos Jogos Abertos Comunitários de Brusque (Jacobs). A rodada definiu os finalistas do futsal sênior masculino e da bocha vale-tudo masculina. Nesta terça-feira, 29, a programação segue com a final da bocha vale-tudo feminina e a segunda rodada do futsal feminino e do dominó.

Na Arena Brusque, o Águas Claras garantiu vaga na final do futsal sênior com goleada por 5 a 0 sobre o Centro. Em seguida, Poço Fundo e Guarani empataram por 1 a 1. Nos pênaltis, vitória do Poço Fundo.

As finais da modalidade serão no dia 6 de agosto, na Sociedade Beneficente. Guarani e Centro disputam o terceiro lugar às 19h15. A decisão entre Poço Fundo e Águas Claras começa às 20h15.

Na Associação Rio Branco, a bocha vale-tudo masculina também conheceu seus finalistas. O Limoeiro venceu o Centro por 2 a 1 e avançou. No outro jogo, o Águas Claras superou o 1º de Maio por 2 a 0.

A terça-feira, 29, terá três frentes de disputa. Na Sociedade Beneficente, acontecem as finais da bocha vale-tudo feminina. Às 19h30, 1º de Maio e São João brigam pelo terceiro lugar. No mesmo horário, Limoeiro e Rio Branco fazem a decisão.

A Arena Brusque recebe a segunda rodada do futsal feminino. Às 19h15, o Guarani enfrenta o São Pedro. Depois, às 20h15, o Planalto encara o Águas Claras. Encerrando a noite, o Bateas joga contra o Santa Terezinha.

Na Sociedade Ipiranga, a segunda rodada do dominó começa às 19h15.

