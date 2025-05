A 30ª edição dos Jogos Abertos Comunitários de Brusque foi aberta oficialmente em evento realizado na noite desta sexta-feira, 23, na Arena Brusque. A cerimônia contou com a apresentação do novo troféu de campeão geral e de troféus para campeões de modalidades. Competidores, líderes comunitários e autoridades participaram da solenidade, que foi encerrada com um coquetel.

A premiação dos Jogos Comunitários ganhou novos modelos de medalhas e troféus. Cada uma das 27 modalidades em disputa terá um troféu para a comunidade campeã. O troféu de campeão geral foi apresentado oficialmente pelo superintendente da Fundação Municipal de Esportes (FME), Luiz Paulo de Souza Silva.

Antes do desfile dos representantes de cada bairro e comunidade participante, foram apresentados projetos esportivos com atividades voltadas às crianças. Marcaram presença as escolinhas da Abel Moda Vôlei, as escolinhas e equipes da SER Brusque (basquete), o Brusque Futsal de Base e a Associação dos Pais e Voluntários dos Atletas Especiais de Brusque (Apvaeb).

Os bairros e comunidades se apresentaram por meio do tradicional desfile. Esta 30ª edição dos Jogos Comunitários têm 27 bairros, com expectativa de reunir mais de 3 mil competidores. O primeiro campeão, na edição de 1994, foi quem iniciou o procedimento: o bairro Bateas.

O evento seguiu com uma homenagem e uma salva de palmas aos líderes comunitários, responsáveis por organizar, de forma voluntária, a participação de cada comunidade nos jogos. O juramento dos atletas foi proferido por Paulo José dos Santos Neto, que vai representar o bairro Steffen nas competições de vôlei e atletismo.

O fogo simbólico dos Jogos Comunitários foi carregado por Rafael Carlos Pereira, atleta da Apvaeb na equipe de basquete adaptado para pessoas com deficiência intelectual. Ele carregou a tocha até o palco para acender a pira, antes que o prefeito de Brusque, André Vechi, declarasse as competições oficialmente abertas.

As disputas começam às 9h deste domingo, domingo, 25, com o beach tennis no Clube Esportivo Guarani.

Inscrições por blocos

Nesta edição, a entrega das fichas de inscrição dos atletas está dividida em três blocos com diferentes modalidades. O objetivo da FME com a medida é dar mais tempo aos líderes comunitários para montarem equipes e recrutarem atletas para os diferentes torneios dentro dos Jogos Comunitários.

“Antes, os líderes precisavam entregar tudo de uma vez só no início, e não poderiam fazer alterações. Mas, por exemplo, uma modalidade começa apenas em julho, e de agora a julho, muita coisa muda em um bairro. Então fizemos em três blocos. Também pretendemos manter um encontro mensal para discutirmos o andamento dos jogos”, destaca o chefe de Esportes Comunitários e Escolares, José Carlos Costa.

Assista agora mesmo!

Desenvolvedor de Guiné-Bissau, na África, conheceu Brusque após contato no LinkedIn: