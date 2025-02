Jogos Comunitários de Guabiruba começam neste sábado

A 27ª edição dos Jogos Comunitários de Guabiruba começa neste sábado, 15, com a cerimônia de abertura às 18h e as primeiras partidas do torneio de futsal feminino, no ginásio João Schaefer. O evento se estende a 26 de abril, com 41 troféus de modalidades em disputa, incluindo as novatas beach tennis misto, futevôlei misto e truco feminino.

No domingo, 16, no Olaria, começam as disputas de futevôlei masculino e xadrez. Os jogos continuam na segunda-feira, 17, com futebol masculino sub-40, canastra feminina e masculina e dominó, também nos dois naipes.

A Secretaria de Esportes, Lazer e Assuntos para a Juventude estima que o evento contará com cerca de 1,5 mil participantes, envolvendo comunidades, clubes, associações e demais locais de competição.

A disputa se dá entre bairros Aymoré, Centro, Guabiruba Sul, Imigrante, Lageado Baixo e São Pedro. O Aymoré é o atual campeão. Diferentemente de edições anteriores, o Lageado Alto não participará.

“Queremos ainda mais o engajamento de todos os bairros, pois acredito que o nível de competição, com o passar dos anos, vem se igualando em muitas modalidades. O que é muito bom, as disputas ficam acirradas e quem ganha com isso é publico que prestigia o evento”, comenta o secretário de Esportes, Lazer e Assuntos para a Juventude, Joelcio Rodrigues.

“Os Jogos Comunitários são o grande evento que abre o calendário esportivo no município, e temos o maior cuidado em mantê-lo e preservá-lo durante todas estas edições. Vai muito mais além da competição, com um grande encontro entre as comunidades e atletas que sela uma amizade entre todos’”, completa.

É possível acompanhar tabelas, classificação geral, resultados, horários e locais de competição no Instagram da Secretaria de Esportes e na plataforma guabiruba.digital.esp.br.

